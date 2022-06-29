29.06.2022
В Южноуральске супружеская пара попалась на закладке наркотиков
29.06.2022
В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом
29.06.2022
В Челябинске отремонтируют дороги к спортивным объектам
29.06.2022
Южноуральцев приглашают на Парижский полумарафон
29.06.2022
На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель
29.06.2022
В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу
В Челябинске отремонтируют дороги к спортивным объектам
23.04.2022
В Челябинске стартовал ремонт дороги на улице Академика Макеева
23.04.2022
В Челябинске ограничили движение по улице Степана Разина
18.08.2021
В челябинской Колупаевке завершают ремонт основных дорог и благоустройство тротуаров
13.08.2021
В Челябинске назвали дороги, которые отремонтируют по нацпроекту БКАД в 2022 году
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022