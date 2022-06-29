В Челябинске отремонтируют дороги к спортивным объектам

В Челябинске летом 2022 года отремонтируют дороги, ведущие к спортивным школам и центрам.

Как сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, всего в этом сезоне приведут в порядок пять таких автодорог.

«Спортивные объекты должны быть доступными для любого жителя, особенно для детей. При формировании планов ремонта особое внимание мы уделяем этой категории социально-значимых объектов», - отмечается в сообщении миндортранса.

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Так, будут отремонтированы:

- улица Ловина (от ул. Героев Танкограда до ул. Марченко), ведущая к клубу единоборств Спарта;

- улица Грибоедова (от ул. Первой Пятилетки до ул. Ловина), где расположен спортивный клуб по тхэквондо Спарта;

- улица Марченко (от ул. Ловина до ул. Первой Пятилетки), здесь находится дворец спорта Надежда;

- улица Лыжных Батальонов (от кольцевой развязки до границ города), ведущая к СДЮСШОР №11 по гребле на байдарках и каноэ;

- улица Гагарина (от ул. Дзержинского до Копейского шоссе), ведущая к спортшколе №9 по шахматам и шашкам и спортивно-оздоровительному центру карате.

На улице Гагарина уже заменили покрытие проезжей части, сейчас здесь обустраивают тротуары. Те же виды работ проводятся на улицах Тракторозаводского района (Ловина и Грибоедова), затем здесь будет уложен асфальт. На Марченко дорожники заняты фрезерованием старого покрытия. Ремонт улицы Лыжных Батальонов находится в завершающей стадии, здесь осталось лишь нанести разметку.

Все вышеназванные объекты ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».