В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику

В Челябинске отсыпали дорогу к детскому саду №93 по улице Университетской набережной в микрорайоне «Академ Riverside».

Подсыпку подъездной дороги асфальтобетонным фрезератом накануне, шестого апреля, осуществили сотрудники МБУ «ЭВИС», после чего произвели уплотнение специальной техникой.

«Кроме того, силами застройщика отсыпаны пути подхода к самому садику и переход от жилых домов», - сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что полноценное обустройство дороги и тротуаров возможно только после завершения строительства в этой части микрорайона.

Как напомнили в администрации города, найти вариант улучшения состояния дороги к этому садику в понедельник, третьего апреля, поручила глава Челябинска Наталья Котова.