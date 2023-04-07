07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
07.04.2023
В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику
07.04.2023
Проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2022 год
07.04.2023
По Таганаю проложат часть Большой уральской тропы
07.04.2023
Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России
07.04.2023
В Челябинске завершился чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику
19.03.2023
Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на ужасную дорогу к детскому саду
15.12.2022
От ЧТЗ до Чурилово запустят трамвай и расширят один из аварийных перекрестков в микрорайоне
20.04.2022
Текслер просит челябинцев рассказать о проблемных дорогах, чтобы по ним проехать лично
15.04.2021
Текслер: Я сюда не просто так приехал
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023