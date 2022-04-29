В Челябинске перекроют движение на пересечении Дарвина и Троицкой

В Челябинске частично перекроют движение на пересечении улиц Троицой и Дарвина.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, движение будет перекрыто в рамках выполнения капитального ремонта дороги по улице Дарвина (участка от Блюхера до Троицкого тракта), а именно – в связи с производством работ по устройству футляра водовода.

Частичное перекрытие движения будет осуществлено на вышеназванном перекрестке в период с 30-го апреля по третье мая и с седьмого по десятое мая.