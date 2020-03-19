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В Челябинске перешли на усиленную дезинфекцию транспорта

Общество
Сегодня, 13:15

«ЧелябГЭТ» с 19 марта организует массовые мероприятия по дезинфекции троллейбусов и трамваев для профилактики коронавируса.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе предприятия, по окончании каждого рейса и на каждой конечной остановке будет проводиться обработка специальными дезинфицирующими средствами поручней и пластиковых поверхностей.

В обеденный перерыв будут обрабатывать сидения. Плановая сухая и влажная уборка будет проходить ежедневно при заходе в депо.

Кроме того, каждый день перед выходом на маршрут сотрудники предприятия проходят плановый медицинский осмотр. Ежедневно на линии курсируют 320 единиц техники.

 

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ЧелябГЭТ
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