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30.03.2021

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30.03.2021

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30.03.2021

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30.03.2021

В Челябинске первого апреля стартует приемная кампания в первый класс
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30.03.2021

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30.03.2021

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школа
Общество
30.03.2021 16:42
В Челябинске первого апреля стартует приемная кампания в первый класс

В Челябинске стартует приемная кампания в первый класс. Уже с первого апреля родители будущих первоклассников смогут подать заявления в школы города.

В 2021 году приемная кампания традиционно пройдет в два этапа. Первый начнется в девять утра первого апреля и завершится в 16 часов 30 июня.

В этот период заявления в школы смогут подать родители детей, проживающих на закрепленной территории; братья и сестры которых проживают в одной семье, имеют общее место жительства и обучаются в той образовательной организации, куда подается заявление (преимущественное право).

Кроме того, принимаются заявления отдельных категорий граждан, указанных в десятом пункте приказа министерства просвещения РФ от второго сентября 2020 года №458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

«Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается шестого июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее пятого сентября 2021-го (вторая волна)», - отмечают в администрации Челябинска.

Городские власти напоминают, что образовательные учреждения в обязательном порядке размещают на своих сайтах информацию о плане набора в первые классы, количестве свободных мест, времени работы приемной комиссии, перечень необходимых документов и другие полезные сведения.

Заявление о приеме на обучение челябинцы могут подать лично в общеобразовательную организацию; через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении; в электронной форме; с использованием функционала единого портала государственных услуг или портала образовательных услуг.

Для подачи электронного заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Телефоны горячих линий: по вопросам приема в первый класс - 266-57-23, 727-81-40; по вопросам приема на обучение по адаптированным образовательным программам (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды), по вопросам приема в первый класс детей младше 6,5 лет и старше 8 лет - 264-07-63; по вопросам закрепления образовательных организаций за конкретными территориями - 264-28-20; по вопросам подачи заявления в модуле «Е-услуги. Образование» (es.edu-74.ru) - 798-21-27.

школа
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Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев сегодня, 30 марта, вручил моло
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30.03.2021

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30.03.2021

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30.03.2021

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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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В Челябинск прибыла капсула космического корабля

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29.03.2021 18:11

Челябинцы попадут в противоречивое время – Средневековье

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29.03.2021 17:56

Сотни дорожных знаков Челябинска отмывают от пыли и грязи
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29.03.2021 17:53

Назначен замминистра здравоохранения Челябинской области
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29.03.2021 17:36

Житель Челябинска закрыл собой жену, которую пытался зарезать гость
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29.03.2021 17:23

И карантин не помеха: больничные клоуны провели «обход» в детской больнице Челябинска
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29.03.2021 17:13

Анонсы событий и мероприятий на 30 марта
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29.03.2021 17:10

ВТБ намерен привлечь более восьми миллионов клиентов в рамках открытой экосистемы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:04

И бесстрашны, и быстры: ГРЦ Макеева провело соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:00

Во вторник в Челябинской области перепад температур, рост давления и местами снег
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 16:59

Сергей Лавров: В окрестностях курорта «Кисегач» будут проводиться лишь санитарные рубки и рубки ухода
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 16:22

В Златоусте освящены копии боевых знамен южноуральских дивизий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 16:16

Задержан челябинец, который превратил свою квартиру в притон

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:57

Агентство "Урал-пресс-информ" объявило розыгрыш билетов на спектакль в «Манекен»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:56

Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:55

Полиция Челябинска не может найти преступника, зарубившего под Новый год хозяина магазина игрушек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:43

Полицейские Челябинска задержали серийного автоугонщика дешевых машин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:41

Еще больше южноуральских абонентов МегаФона теперь «летают» на высоких интернет-скоростях

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:39

В Челябинской области привито более 70% проживающих в соцучреждениях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:08

В Челябинской области 11 классов закрыты на карантин по ОРВИ и четыре класса – по ковиду

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:57

С Егором и Надеждой: счастье рыжего Лёши
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:36

Селяне – Текслеру: Вы знаете, как тяжело жить в деревне, особенно, когда из неё не выехать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:26

Осуждена местная жительница, которой полицейский «сливал» данные абонентов сотовой связи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:17

Вбитый кол вместо ремонта: южноуральцы обсуждают «нанотехнологию» чебаркульских коммунальщиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:16

Чиновники пообещали, что Линёвка не потеряет связи с внешним миром
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:57

В челябинском поселке Чурилово топит участок рядом с поликлиникой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:26

Прокуратура обнаружила несоответствия закону в новых правилах демонтажа киосков в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:17

Студенты пришли на помощь полицейским Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:07

Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:54

Уровень безработицы в Челябинске продолжает снижаться, число самозанятых растет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:52

В мэрии Челябинска назвали самые актуальные проблемы, волнующие горожан
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:50

Молодежь и юниоры «Динамо-Уралочки» из Златоуста лучшие в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:48

В Челябинске объявлен тендер на закупку 30 трамваев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:59

Челябинцы передвигаются по улицам на лодках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:52

Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:37

Более 50 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:27

Александр Ясинский: Росгвардии в Челябинской области есть чем гордиться
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:25

«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на сказку «Конек-горбунок»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:56

Более 90 тысяч южноуральцев уже полностью привито от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:42

Жителей дома в Челябинске, в котором обрушилась стена, расселят
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:39

В Совете Федерации РФ стартовали Дни Челябинской области

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:38

В Челябинске в зоне подтопления 76 территорий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:21

Жители аварийного барака в Копейске выложили из обломков здания слово SOS
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:18

В Челябинске с первого мая начнут работу 13 садовых маршрутов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:17

Южноуральцы рассказали, что сподвигло их на вакцинацию от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:16

В понедельник в Челябинской области местами возможен снег
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:58

Владыка Григорий рассказал, в чём причина болезней человека

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:50

«Таганай» приглашает волонтеров вместе творить добрые дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:31

В Златоусте женщина провалилась под лед из-за своей беспечности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:27

У православных началась третья седмица Великого поста - Крестопоклонная
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.03.2021 11:25

В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 23:08

Челябинцы радуются демонтажу остановочного комплекса на Энгельса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 23:00

В Челябинской области прогнозируют магнитные бури и рост давления
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 21:42

В лесу Кусинского района насмерть разбился пилот мотодельтаплана, начата проверка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 21:25

Самый молодой главврач из Челябинска обратился с предложением и просьбой к президенту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 21:00

Рубка леса в курортной зоне вблизи Кисегача названа законной, однако ее решено прекратить
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 17:01

В челябинский Миасс попали нефтепродукты. Безруков объяснил, как
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 16:38

Челябинский бизнесмен, укравший 47 метров кизильника, заявил Котовой о своем желании озеленять
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 15:56

В «поплывшем» Шаголе по поручению Натальи Котовой срочно начнут отвод воды

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 15:16

Челябинцы потребовали отставки главы Калининского района и пригрозили акциями протеста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 15:00

Ночь для южноуральских подростков выдалась жаркой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 14:37

«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на моноспектакль Ах Астаховой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 14:37

После убийства собак в челябинском парке Гагарина возбудили уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 14:34

Полицейский из Златоуста спас от гибели пса, которого обрекла на голодную смерть хозяйка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 11:32

В Челябинской области подтверждено более 56 тысяч случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 11:14

Южноуральцы вновь могут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 10:39

Южноуральцы вакцинируются от ковида в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 03:05

В субботу – первая родительская суббота Великого поста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 23:25

Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском откроются новые «лепестки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 21:32

В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 19:08

Челябинские подрядчики начали устранять аварийные дефекты на дорогах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 18:44

Челябинская епархия снова готовится дарить радость на Пасху

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 17:33

Анонсы событий и мероприятий на 27-29 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 17:31

В шести городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 17:23

В выходные в Челябинской области местами снег и дождь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:47

В Челябинске огласили приговор лидеру и участникам банды, которые грабили ломбарды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:44

В Миассе ветерану ВОВ отказали в выплате 50 тысяч рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:37

Свою первую ночь Челябинский театр драмы начнёт со «Снежной королевы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:31

Облсуд оставил в силе оправдательный приговор челябинцам, принявшим участие в акции Навального «Он нам не царь»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:23

Железнодорожные вокзалы на ЮУЖД поддержат экологическую акцию «Час Земли»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:51

ВТБ Лизинг предлагает машины УРАЛ с выгодой до 8%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:45

Юлия Сударенко и Евгения Майорова посетили центр для юных правонарушителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:41

Южноуральцы пойдут под суд за «закладки» с девятью килограммами героина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:37

В Челябинске появился первый в России «Плейбэк- театр»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:34

В Ашинском районе столкнулись пять фур, есть пострадавший
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:24

В Челябинске обвиняемый в жестокой расправе над 22-летней девушкой сам сдался полиции
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26.03.2021 15:21

ВТБ увеличил кредитный портфель на Южном Урале более чем на четверть
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26.03.2021 15:10

Растениеводство Еткульском районе развивается на высоком уровне
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26.03.2021 14:50

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 14:50

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 14:31

МегаФон посвятил Всемирному Дню театра рейтинг самых разговорчивых и интернет-активных подмостков Челябинска
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26.03.2021 13:57

Автослесарю из Челябинска, взорвавшему TikTok, предложили спеть в филармонии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 13:38

Бизнесмен из Казахстана задержан за дачу взятки челябинскому таможеннику
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 13:36

Южноуральских аграриев ждут на выставке «АгроПродЭкспо»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:59

ЮУЖД объяснила школьникам правила безопасности на путях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:47

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом четыре тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:43

У челябинцев снова возникли вопросы к качеству укладки тактильной плитки, теперь – на Энтузиастов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:30

В Кыштыме на пожаре пострадала семья: бабушка погибла, дочь с внуками отравились
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:18

Суд обязал мэрию Катав-Ивановска сделать тротуар для пешеходов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:13

Рихард Иглач: «Челябинская область - кузница кадров для профессионального цирка»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:12

В Аше поймали и осудили мужчину, купившего поддельную купюру
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:07

Минэкологии ответило на жалобы южноуральцев по ГОКу, полигону и бору
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:04

Челябинская вокалистка споет для Сергея Лазарева, Натальи Гулькиной и Кати Лель

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:53

В Челябинской области прошла антитеррористическая «Гроза»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:33

Аналитики МТС выяснили, что делает рекламу эффективной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:24

Экс-глава Катав-Ивановского района стал фигурантом уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:21

В Верхнем Уфалее вновь возбуждено уголовное дело, связанное со строительством очистных сооружений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:03

«Просветись!» на Кировке: у челябинцев в субботу проверят легкие и возьмут тест на ВИЧ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:02

Челябинцы могут выбрать покрытие дорожек и тротуаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:57

Урал-пресс-информ вновь дарит билеты в театр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:48

Челябинский «Манекен» опубликовал афишу на апрель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:39

Южноуральцев будут подстригать осужденные, освободившиеся из копейской колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:32

Мухометьярова: Я не хочу, чтобы судили директоров школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:28

В Челябинске задержан житель Таджикистана с килограммом героина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:25

В Сатке назначили наказание владелице собаки, напавшей на ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:04

МГТУ имени Носова займется изучением экологической обстановки в Магнитогорске

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:51

Южноуральские депутаты предлагают изменить правила обращения с безнадзорными животными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:51

Подарки космического размаха получает от челябинцев Исторический музей Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:48

Выбросы на Коркинском разрезе сократились на треть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:34

В семи городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:30

В пятницу в Челябинской области ясно и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 23:15

Челябинский областной суд отправил экс-начальника ГИБДД Чебаркуля в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 23:07

Областной суд изменил наказание бывшему ректору УралГУФКа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 21:30

Как выбрать напольную плитку для кухни?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 21:15

Депутаты Магнитогорска оценили работу административных комиссий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 18:04

Анонсы событий и мероприятий на 26 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:48

В Карабаше мужчина избил знакомого и оставил его умирать на лавочке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:10

Бизнесмен из Сатки разбился на квадроцикле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:05

Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:02

Полицейские и сотрудник СИЗО из Златоуста, фабриковавшие уголовные дела, остались на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:00

Челябинские партийные лидеры неспособны противостоять провокаторам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:51

Все больше пассажиров предпочитают оплачивать проезд транспортной картой «Интерсвязи»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:47

Юбки из мусорных пакетов и платья из газеты: заключенные челябинской колонии устроили дефиле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:31

Запашный проинспектирует челябинский цирк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:22

В Троицке началась распиловка льда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:11

12-летняя школьница из Магнитогорска бросилась задерживать грабителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 15:57

В Копейске неизвестный расстрелял собаку прямо на территории школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 15:52

РЖД: В Челябинской области тепловоз сошел с рельсов не на путях ЮУЖД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 15:03

Аферисты стали звонить златоустовцам с «горячих» линий силовых ведомств
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 14:54

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение по коллективному обращению южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 14:53

В новом микрорайоне Челябинска открыли современную муниципальную библиотеку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 14:02

Пограничники задержали крупную партию «Снюса»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 13:46

В Челябинске водители выходили на маршруты без медосмотра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 13:45

В Картинной галерее Челябинска грядет «Час Земли»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 13:13

Челиндбанк вошел в рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 13:06

На выезде из Челябинска выставлены автоматчики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 13:04

Мать воспитанника «Трактора» хочет поговорить с хоккеистом, бросившим в ее сына смертельную шайбу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 12:43

Три хирурга, покинувшие Верхнеуральскую больницу из-за конфликта с главврачом, нашли новую работу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 12:33

Охотнее всего за вывоз мусора в Челябинской области платят жители Южноуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 12:27

Легенда и Легион: челябинцы придумали клички будущим четвероногим полицейским
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 12:15

Для абитуриентов ЮУрГУ проводят мастер-классы по финансам, психологии и юридической тематике
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:59

Из-за утечки топлива в аэропорту Челябинска задержан рейс до Москвы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:45

Челябинцы продолжают зарабатывать себе на жизнь за счет мигрантов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:41

Аргаяшская ТЭЦ заплатит 150 тысяч рублей штрафа за загрязнение двух озер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:24

Челябинский боксер Эдуард Абзалимов объявил о завершении спортивной карьеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:16

Муниципальные учреждения здравоохранения Челябинска перейдут на баланс области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:04

В Челябинске по требованию прокурора остановили строительство 25-этажного дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 10:52

Андрей Шмидт: Новый состав Молодежной палаты Челябинска будет очень разносторонним
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 10:42

В Челябинске на маршруты вышло семь новых экологичных ЛиАЗов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 10:30

В нацпарке «Зигальга» прошла первая зимняя перепись рогатого и хвостатого «населения»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 10:06

В Заксобрании Челябинской области чествовали работников культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 09:53

В Коркино одну из центральных улиц залило водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 09:26

Южноуральцев приглашают на «Фабрику самозанятых»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 23:58

Росимущество передало в муниципальную собственность Челябинска памятники Великой Отечественной войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 23:47

Депутаты Челябинска через неделю решат судьбу проекта по демонтажу незаконно размещенных ларьков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 23:37

Военная прокуратура Челябинского гарнизона открыла центр помощи призывникам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 23:19

В Челябинске дорожный подрядчик пришел на помощь школе-интернату на Жукова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 23:12

Наталья Котова поздравила добровольцев «Лизы Алерт» с днем рождения отряда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 18:19

Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 17:13

В Златоусте структурное подразделения Роскосмоса снова пытается продать любимое место отдыха горожан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 17:09

Экс-депутат Челябинска Ольховский предположил, что городской мэрии «даже на Путина плевать»
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24.03.2021 17:04

УК Златоуста: Беременные страдают из-за вандалов

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 17:03

Администрация Златоуста выделила деньги на помощь семье многодетного отца, который погиб на производстве
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 17:01

Жителям Челябинской области предлагают заработать на добровольной сдаче оружия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 17:00

В Челябинске ржавый «подснежник» в коврах отправили на спецстоянку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 16:29

Четверг в Челябинской области будет ясным
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 16:11

В Челябинске в уголовном деле главного энергетика муниципального предприятия появились новые эпизоды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 16:10

Дети из реабилитационного центра Челябинска задумались о карьере в МВД
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 16:09

Жители Никольской рощи поблагодарили Сергея Колесника за быструю и правильную реакцию на критику
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24.03.2021 15:50

Челябинские кукольники увезли в Киров «Муху-Цокотуху», «Каштанку» и «Нового Робина-Бобина»
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24.03.2021 15:30

Почти 114 тысяч южноуральцев поставили прививку от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 14:41

В Снежинске служебная собака помогла раскрыть преступление
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 14:23

Тысячелетия Великой Степи: в Чесменском районе создают еще один живой средовой музей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 14:11

Сергей Миронов: Независимость Центробанка угрожает суверенитету страны

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 13:46

Жители Еманжелинска осуждены за убийство бездомного, совершенное 14 лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 13:14

Южноуральские предприниматели смогут отправиться в бесплатный шоп-тур
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 13:08

Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 13:00

На сцене челябинской «Родины» прозвучит «Время Баха»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:47

В Челябинске пройдет первый Всероссийский форум для руководителей детских цирковых коллективов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:45

Директор аэропорта Челябинска, который заставил подчиненного инсценировать ДТП, останется под арестом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:42

Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке «Мир тела», которую привез в Москву «Доктор Смерть»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:40

Златоустовские ватерполистки готовы дать бой соперницам из Венгрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:17

Челябинский Молодёжный отметит Всемирный День театра ярким драматургическим марафоном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:15

В Челябинской области осудили пособника экс-главы поселения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:45

За время пандемии ковид оборвал жизни почти 2,3 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:44

Челябинская школа выступила с инициативой увековечить память своего бывшего ученика, погибшего в Чечне

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:43

В Челябинской области жители Линёвки могут оказаться отрезанными от всего мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:26

В сервисе «Яндекс.Заправки» появилась привязка бонусной карты «Башнефти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:14

Беременные женщины из Златоуста стали заложниками сломанного лифта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:13

В Кыштыме ревнивый мужчина до смерти избил возлюбленную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:04

Курганские энтузиасты рассказали челябинцам о заповедном Зауралье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 10:50

Средняя зарплата за январь в Челябинской области выросла на 0,3%

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 10:20

ФАП в Большевике до сих пор не начал работать, несмотря на поручение губернатора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 20:22

«МРОТ мне в рот»: участники акции «Жизнь на минималках» записали клип
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 19:37

Бизнесмен из Челябинска, подозреваемый в махинациях с землей, два месяца проведет в СИЗО