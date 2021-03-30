В Челябинске первого апреля стартует приемная кампания в первый класс

В Челябинске стартует приемная кампания в первый класс. Уже с первого апреля родители будущих первоклассников смогут подать заявления в школы города.

В 2021 году приемная кампания традиционно пройдет в два этапа. Первый начнется в девять утра первого апреля и завершится в 16 часов 30 июня.

В этот период заявления в школы смогут подать родители детей, проживающих на закрепленной территории; братья и сестры которых проживают в одной семье, имеют общее место жительства и обучаются в той образовательной организации, куда подается заявление (преимущественное право).

Кроме того, принимаются заявления отдельных категорий граждан, указанных в десятом пункте приказа министерства просвещения РФ от второго сентября 2020 года №458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

«Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается шестого июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее пятого сентября 2021-го (вторая волна)», - отмечают в администрации Челябинска.

Городские власти напоминают, что образовательные учреждения в обязательном порядке размещают на своих сайтах информацию о плане набора в первые классы, количестве свободных мест, времени работы приемной комиссии, перечень необходимых документов и другие полезные сведения.

Заявление о приеме на обучение челябинцы могут подать лично в общеобразовательную организацию; через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении; в электронной форме; с использованием функционала единого портала государственных услуг или портала образовательных услуг.

Для подачи электронного заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Телефоны горячих линий: по вопросам приема в первый класс - 266-57-23, 727-81-40; по вопросам приема на обучение по адаптированным образовательным программам (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды), по вопросам приема в первый класс детей младше 6,5 лет и старше 8 лет - 264-07-63; по вопросам закрепления образовательных организаций за конкретными территориями - 264-28-20; по вопросам подачи заявления в модуле «Е-услуги. Образование» (es.edu-74.ru) - 798-21-27.