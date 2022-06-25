В Челябинске планируется ремонт объекта культурного наследия на Монакова

В Челябинске планируется ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс войскового остановочного пункта» по адресу: улица Монакова, 1.

Проектная документация на ремонт ОКН получила положительное заключение экспертов и в настоящее время поступила в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Экспертиза размещена на сайте госкомитета для обсуждения до 13-го июля текущего года.

В настоящее время данный объект культурного наследия находится в частной собственности. В соответствии с предложенными проектными решениями внешний облик здания не изменяется, все элементы сохраняются.

«Необходимой частью ремонта является замена кровельного покрытия, оконных и дверных блоков здания по историческим аналогам, ремонт фундаментов и кирпичной кладки, а также приспособление объекта под общественное использование», - рассказали в госкомитете охраны ОКН региона.

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В комитете отмечают, что здания войскового остановочного пункта построены в период русско-японской войны в 1904-1905 годов.

В 1906-1910 годах здания военного городка использовались переселенческим пунктом из-за удобства расположения железной дороги и платформ и возросшего масштаба переселенческого движения в сибирский и дальневосточный регионы страны после реформ Столыпина.

В 1910-1913 годах здесь дислоцировался известный в русской армии 196-й Инсарский пехотный полк, позже переехавший в построенные Красные казармы (ныне территория бывшего автомобильного военного училища).

С началом Первой мировой войны в 1914-1917 годов городок стал местом размещения 147-го сводного эвакуационного госпиталя, где оказывали медицинскую помощь раненым военнослужащим русской армии. В период гражданской войны эта территория использовалась частями Красной и Белой армии так же, как госпиталь (в том числе и чехословацкими легионерами). По решению командирования Приволжского военного округа с 1923-го по 1932-й год городок был закреплен за Челябинским губернским (позднее областным) военкоматом и использовался вновь именно как сборный пункт для призывников.

В 1930-е годы в городке дислоцировались части 85-й Челябинской стрелковой дивизии, а в последние предвоенные годы разместился артиллерийский полк на конной тяге 174-й стрелковой дивизии.

С началом Великой Отечественной войны в связи с развёртыванием массового производства тяжёлых танков на Челябинском тракторном заводе и необходимостью обеспечения фронта танковыми специалистами Директивой от 30 июня 1941 года на этой территории образовывается Челябинское танковое училище. В годы войны Челябинск был не только центром танковой промышленности, но и кузницей офицеров-танкистов для фронта.

Главной задачей училища являлась подготовка в начальный период войны командиров танков, военных техников, старших механиков-водителей для тяжелых боевых машин типа КВ-1 и тяжелых самоходных артиллерийских установок – СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122.

Период с 1941-го по 2007-й год здания «Войскового остановочного пункта» связаны с функционированием Челябинского танкового училища.

Сохранившиеся здания представляют собой историко-культурную ценность как часть исторического комплекса и образец архитектуры рационалистического модерна.