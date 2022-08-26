В Челябинске почти каждая десятая исследованная проба вода не соответствовала нормативам

В Челябинске за семь месяцев 2022 года специалистами Роспотребнадзора проведено более 150 лабораторных исследований качества питьевой воды холодного водоснабжения и воды горячего водоснабжения в разводящей сети города. Почти каждая десятая проба не соответствовала соответствовали гигиеническим нормативам.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, было исследовано 127 проб питьевой воды холодного водоснабжения, взятой из коммунального городского водопровода. Из них 12 пробе не соответствовали гигиеническим нормативам, в том числе 11 проб - по санитарно-химическим показателям (8,7%) и одна проба – по микробиологическим показателям (0,8%).

Из 32 исследованных проб воды горячего водоснабжения две пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям все пробы отвечали гигиеническим нормативам.