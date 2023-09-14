14.09.2023
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева
14.09.2023
В Миассе экскаватор придавил легковушку
13.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
13.09.2023
В Челябинске под эгидой «Ростелекома» обсудили ряд актуальных вопросов эксперты и бизнес-элита
13.09.2023
ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» признано банкротом
13.09.2023
Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева
12.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
11.09.2023
Перекресток Свердловского проспекта и Труда в Челябинске закрывают для транспорта
11.09.2023
Движение на путепроводе «Челябинск – Главный» ограничили до 26 сентября
11.09.2023
В Челябинске закроют движение по проезду к улице Енисейской
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023