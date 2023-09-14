В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева

В Челябинске сегодня, 14 сентября, с 22 часов будет ограничено движение транспорта по улице Евтеева, в районе дома №7.

Ограничение будет действовать до 22 часов 20 сентября, отмечают в пресс-службе мэрии.

Данная мера вводится в связи с очередным этапом реконструкции участка теплотрассы.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную остановку при планировании маршрута.