В Челябинске почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Сегодня, 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Челябинске состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы.

При выполнении служебного долга на территории других государств погибло более 600 жителей Челябинской области.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Эта дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана, когда была окончательно перевернута одна из героических и одновременно трагичных страниц отечественной истории, - говорится в обращении губернатора к южноуральцам. - В этот день мы вспоминаем не только «русских афганцев», но и всех, кто защищал интересы нашей страны, участвуя в миротворческих операциях и тушении взрывоопасных локальных конфликтов. И сегодня наши воины доказывают верность долгу и присяге, преграждая путь терроризму, радикализму и другим вооруженным угрозам. Светлая память героям, погибшим в боях».

Алексей Текслер пожелал ветеранам боевых действий здоровья, счастья и благополучия, а также всем жителям спокойствия и мирного неба.

В пресс-службе главы региона напомнили, 15 февраля 2022 года исполняется 33 года с тех пор, как были выведены советские войска из Афганистана.

Солдаты и офицеры России принимали участие в более чем 30 вооруженных конфликтах, в том числе на территории Эфиопии, Анголы, Таджикистана, Южной Осетии, Сирии и в других горячих точках.