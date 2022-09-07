В Челябинске почтят память жертв политических репрессий

В Челябинске девятого сентября почтят память жертв политических репрессий. Традиционно данное событие состоится на территории комплекса «Золотая гора».

В мероприятии примут участие члены челябинской городской общественной организации защиты прав реабилитированных, жители областного центра, а также гости из других территорий Южного Урала и соседних регионов.

Программой предусмотрен пролог, концерт с выступлением профессиональных исполнителей, возложение цветов и венков к мемориалу, а также работа «свободного микрофона». Начало - в 13 часов.

Для удобства горожан до мемориала запустят дополнительный автобус, сообщили в пресс-службе мэрии. Движение автобуса по маршруту «туда–обратно» будет организовано администрацией Челябинска от поста ГАИ на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса «Золотая гора» с 11 до 13 часов и по окончании мероприятия - с 14 часов 30 минут до 16 часов.

Напомним, девятого сентября 1989 года на Золотой горе торжественно захоронили останки расстрелянных в годы массовых репрессий людей, обнаруженные в шахтах неподалеку. В траурном митинге и церемонии открытия монумента на Золотой горе принимал участие академик Андрей Сахаров с супругой Еленой Боннэр.

На мемориальном комплексе «Золотая гора» администрация Челябинска ежегодно организует проведение митинга-реквиема, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.

По данным на август текущего года, в органах социальной защиты населения города на учете состоят 4 592 реабилитированных граждан и 28 человек, относящихся к категории «лица, признанные пострадавшими от политических репрессий».