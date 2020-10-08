В Челябинске подрядчик «подарил» жителям Университетской набережной болото вместо газона

В Челябинске исполнители работ превратили новый газон во дворе дома №62 по улице Университетской набережной в болото и разбили дорогу при строительстве школы.

Об этом сообщают местные активисты Общероссийского Народного фронта, прилагая фото с места событий. Общественники отмечают, что у подрядчиков в столице Южного Урала, судя по всему, напрочь отсутствует культура проведения работ. Представители ОНФ пишут, что шансов на восстановление благоустройства практически никаких, ведь такую неприглядную картину жители наблюдают уже месяц.

«Это системная, наболевшая проблема. В Челябинске словно не приживается никакая эстетика. Не успевают жители полюбоваться красотой - тут же находится тот, кто все разрушит, сломает, приведет в первоначальное убитое состояние. Одни портят газоны, чтобы положить асфальт, другие разрушают новую дорогу, чтобы благоустроить детскую площадку. Круговорот какого-то бессмысленного вандализма. Нужен контроль: жесткий и принципиальный, потому что уровень наглости и безнаказанности уже зашкаливает», - подчеркивают общественники.