ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске подрядчик «подарил» жителям Университетской набережной болото вместо газона

Общество
Сегодня, 12:09
Размер текста

В Челябинске исполнители работ превратили новый газон во дворе дома №62 по улице Университетской набережной в болото и разбили дорогу при строительстве школы.

Об этом сообщают местные активисты Общероссийского Народного фронта, прилагая фото с места событий. Общественники отмечают, что у подрядчиков в столице Южного Урала, судя по всему, напрочь отсутствует культура проведения работ. Представители ОНФ пишут, что шансов на восстановление благоустройства практически никаких, ведь такую неприглядную картину жители наблюдают уже месяц.

«Это системная, наболевшая проблема. В Челябинске словно не приживается никакая эстетика. Не успевают жители полюбоваться красотой - тут же находится тот, кто все разрушит, сломает, приведет в первоначальное убитое состояние. Одни портят газоны, чтобы положить асфальт, другие разрушают новую дорогу, чтобы благоустроить детскую площадку. Круговорот какого-то бессмысленного вандализма. Нужен контроль: жесткий и принципиальный, потому что уровень наглости и безнаказанности уже зашкаливает», - подчеркивают общественники.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Среда обитания
Вчера, 11:20
Что происходит?
В Челябинске на улице Советской озеленители «вплели» деревья в провода
Общество
06.10.20 12:56
Намудрили
В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой
Общество
05.10.20 12:18
Наталья Котова призвала подрядчиков поторопиться с благоустройством дворов и общественных пространств
Общество
02.10.20 10:30
Благоустройство бульвара по проспекту Победы пришлось по душе челябинцам всех возрастов
Вчера, 23:19
Текслер – о коронавирусе: Важно в полном объеме информировать жителей региона о том, что происходит
Вчера, 20:39
Алексей Текслер потребовал усилить работу «горячей линии» минздрава
Вчера, 19:50
В Челябинске кабинеты и выездные бригады неотложной помощи будут работать круглосуточно
Вчера, 19:36
В Челябинской области не планируют переводить школы и вузы на дистант и досрочно объявлять каникулы
Вчера, 18:33
Коронавирус унес жизни еще двух медработников Магнитогорска
Вчера, 18:13
Информация о незаконном удержании контрактников-южноуральцев в Ленинградской области не подтвердилась
Вчера, 17:44
Анонсы событий и мероприятий на 8 октября
Вчера, 17:35
В ЮУрГУ открыли мультифункциональную аудиторию
Вчера, 17:12
В Чурилово из-за многочисленных нарушений закрыт частный детский сад «Маргаритка»
Вчера, 16:38
Карен Даллакян будет готовить в Челябинске профессиональных спасателей животных
Политика
Сегодня, 10:04
Знакомьтесь
Депутаты ЗСО Челябинской области седьмого созыва собрались на первое пленарное заседание
Общество
Сегодня, 12:34
В ЧелГУ два факультета переведены на двухнедельный дистант
Новости
Сегодня, 13:35
Экономика
Аналитики МегаФона: В период пандемии россиян потянуло на Камчатку и Чукотку
Сегодня, 12:26
Экономика
ЦКС оштрафован почти на 700 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства
Сегодня, 12:06
Федерация
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки
Сегодня, 12:05
Среда обитания
Промрекультивация: Выбросы на Коркинском разрезе сократились в 16 раз
Сегодня, 11:44
Общество
На гостевом маршруте в Челябинске появится цифровой Давид великого Микеланджело
Материалы рубрики
Сегодня, 11:44
Общество
На гостевом маршруте в Челябинске появится цифровой Давид великого Микеланджело
Сегодня, 10:40
Общество
Жители Челябинской области жалуются губернатору на холод в квартирах
Вчера, 18:13
Общество
Информация о незаконном удержании контрактников-южноуральцев в Ленинградской области не подтвердилась
Вчера, 17:44
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 8 октября
Вчера, 17:35
Общество
В ЮУрГУ открыли мультифункциональную аудиторию
Теги
благоустройство
ОНФ
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика