В Челябинске подвели итоги конкурса «Мой питомец – моя ответственность!»

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области подвели итоги областного конкурса детских рисунков «Мой питомец – моя ответственность!». Участники конкурса с помощью своего творчества рассказали, что значит любить своих питомцев – это оберегать их и не бросать. В соответствии с положением о конкурсе определено три победителя в трёх возрастных категориях.

Вначале этот конкурс проводился Челябинской городской государственной ветстанцией, а в этом году его решено было сделать областным. Первый этап конкурса проводился с первого мая по 20 июня в учреждениях ветеринарии, подведомственных минсельхозу области, – в районных и городских ветстанциях. После этого работы победителей первого этапа были переданы в министерство для оценки жюри, в которое помимо представителей управления ветеринарии вошли декан факультета изобразительного искусства Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского» Ольга Костюк и методист Регионального центра «Экостанция» Областного центра дополнительного образования детей Ольга Хохлова.

Для второго этапа было отобрано 60 работ, в оценку было включено четыре основных критерия: соответствие теме, степень раскрытия темы, оригинальность рисунка и качество оформления работы. За каждый представители конкурсной комиссии выставляли от нуля до пяти баллов.

Практически каждый рисунок – это признание в любви к своим питомцам. Но любовь – это также ответственность. Поэтому работы победителей наглядно говорят: если любишь, не бросай, оберегай! Многие работы в младшей и средней возрастных категориях вполне могли соперничать по художественному исполнению и раскрытию темы с работами ребят из старшей группы.

Выявлено три победителя конкурса – по одному в каждой возрастной категории. В первой (участники в возрасте от 4 до 6 лет) победителем стала пятилетняя София Палей. Во второй категории (от 7 до 9 лет) победила Виолетта Волохова. В старшей возрастной группе (от 10 до 14 лет) – София Шалимова.

Награждение победителей конкурса состоится накануне Дня ветеринарного работника, который отмечается в нашей стране 31 августа.