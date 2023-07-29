29.07.2023
Патент на безошибочную жизнь
28.07.2023
Возбуждено уголовное дело о теракте после ракетной атаки Украины по Таганрогу
28.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 июля (18+)
28.07.2023
В Ростовской области системы ПВО поразили еще одну ракету
28.07.2023
Студенты на каникулах стали больше учиться и реже искать работу
28.07.2023
Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару
В Челябинске подвели итоги конкурса «Мой питомец – моя ответственность!»
27.07.2023
В Челябинской области минсельхоз будет контролировать состояние и работу аттракционов
24.07.2023
На Дне поля наградили лучших трактористов Челябинской области и провели молодёжный слёт
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
17.07.2023
Натуральное нынче не в цене: фермеры Челябинской области вынуждены сбывать коровье молоко за копейки
В полдень 28 июля в храмах Челябинской области зазвонят колокола
27.07.2023
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023