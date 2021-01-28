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В Челябинске появится парк качелей, как в Москве

В Челябинске уже в этом году может появиться парк качелей, подобный московскому. Об этом сегодня, 28-го января, сообщила глава города Наталья Котова.

«По парку качелей, как мы его называем, уже есть задумки, которые – если получится – воплотим в жизнь в текущем году. Такое плоскостное сооружение есть, например, в парке Горького в Москве – это 36 видов качелей в одном месте. Мы хотим сделать такой же парк на плоскостной площадке, около экотропы, в Курчатовском районе», - сказала Наталья Котова.

В реализации этой идеи, отметила градоначальница, власти рассчитывают на помощь представителей бизнеса.