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В Челябинске представлена схема движения общественного транспорта на время закрытия Ленинградского моста

В Челябинске в связи с закрытием на реконструкцию Ленинградского моста общественный транспорт изменит схему движения.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, с мая текущего года по-другому будут ходить трамваи №6, №15, №18 и автобусы №34, №45, №25-с, №11, №12, №39, №46, №54, №86, №91. Подробнее об изменении схемы движения можно узнать здесь.

Напомним, стоимость проекта реконструкции Ленинградского моста составляет 998 миллионов 607 тысяч рублей. Подрядная организация, выигравшая конкурс на проведение строительных работ (компания «Уралмостострой»), уже приступила к реконструкции.

Автомобилистам в этот период придется пользоваться объездными путями по новой развязке (Российская – Братьев Кашириных) и по автодороге Меридиан.

Кроме того, на пересечении улицы Российской и проспекта Победы будет организован левый поворот для движения трамваев, идущих со стороны ЧТЗ.

В ходе подготовки к окончательному перекрытию моста скорректирована автобусная сетка, предусмотрено обустройство дополнительных временных светофоров, которым предстоит регулировать движение во избежание заторов.

Для пешеходов уже сделан бетонный мост с южной стороны Миасса, чтобы они могли беспрепятственно переходить реку.

Полностью закрыт для движения Ленинградский мост будет с мая текущего года по июль 2022-го. Окончательное открытие моста с движением трамваев намечено на сентябрь 2022-го.

В результате реконструкции Челябинск получит современный, крепкий 180-метровый мост с тремя полосами в каждую сторону. Расчетная пропускная способность моста в час пик при полной загруженности составит до восьми тысяч единиц транспорта в час.