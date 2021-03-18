В Челябинске преобразят 50 дворов и девять зон отдыха

Благоустраивать дворы и зоны отдыха в Челябинске начнут в мае. В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в порядок приведут девять общественных пространств и 50 дворовых территорий.
В каждом районе есть свой перечень территорий.
В Калининской районе благоустроят дворы по адресам:
ул. Потемкина, д. 14, ул. Культуры, д. 59;
ул. Героев Тангограда, д. 40А;
ул. Либединского, д. 29, 31, просп. Победы, д. 141;
ул. Братьев Кашириных, д. 110;
просп. Свердловский, д. 39, 41;
ул. Каслинская, д. 27, 27А;
ул. Чичерина, д. 30, просп. Победы, д. 331;
просп. Победы, д. 291;
ул. Каслинская, д. 21Б.
В Курчатовском районе:
ул. Чайковского, д. 2, 4, 6;
ул. Куйбышева, д. 17;
Комсомольский проспект, д. 109;
Комсомольский проспект, д. 101А;
ул. Молодогвардейцев, д. 12, 14, 14А, 16.
В Ленинском районе:
ул. Гагарина, д. 39, 41, ул. Гончаренко, д. 59;
ул. Гагарина, д. 23, ул. Южный Бульвар, д. 17, 19;
ул. Дзержинского, д. 83;
ул. Гагарина, д. 60А;
ул. Новороссийская, д. 146, ул. Барбюса, д. 272;
ул. Нахимова, д. 2, ул. Машиностроителей, д. 12.
В Металлургическом районе:
ул. Комаровского 9, 11;
шоссе Металлургов, д. 51;
ул. Калмыкова, д. 23;
ул. Дружбы, д. 25, 27;
ул. Первого Спутника, д. 25;
ул. Коммунистическая, д. 5, 5А, ул. Сталеваров, д. 32;
ул. Сталеваров, д. 44А, 46А;
ул. Дегтярева, д. 25, 27, 29, ул. Трудовая, д. 11;
ул. Социалистическая, д. 44;
ул. Сталеваров, д. 80.
В Советском районе:
ул. Свободы, д. 76, 78;
ул. Свободы, д. 102, 102А;
ул. Тимирязева, 36;
ул. 30-летия Октября, д. 42;
ул. Шарова, д. 51;
ул. Кропоткина, д. 10;
ул. Дорожная, д. 6 (пос. Исаково);
ул. Российская 222;
ул. Тарасова, д. 46;
ул. Кузнецова, д. 4.
В Тракторозаводском районе:
просп. Ленина, д. 26;
проспект Ленина, д. 11;
ул. Котина, д. 7, 7А;
ул. Горького, д. 58, 60;
ул. Мамина, д. 19;
ул. Мамина, д. 7;
ул. Зальцмана, д. 14.
В Центральном районе:
ул. Худякова, д. 4;
ул. Пермская, д. 51;
ул. Лесопарковая, д. 3;
ул. Труда, д. 7, 9;
ул. Карла Маркса, д. 83.
Кроме того, запланировано благоустройство набережной реки, двух пешеходных зон, шести скверов и парков:
- зеленая зона на улице Салавата Юлаева, расположенная между Ледовой ареной «Трактор» и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки (2 этап);
- пешеходная зона от улицы Красного Урала до дома № 36 по Комсомольскому проспекту;
- сквер «Сигнал» в районе улиц Дербентская, Люблинская, Новороссийская;
- сквер у ДК «Строителей» шоссе Металлургов, 70Б;
- сквер на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов;
- пешеходная зона по внешнему периметру Городского сада им. А.С. Пушкина;
- сквер по улице Карабанова, 7 в поселке Локомотивный;
- парк «Дружбы» по улице Чоппа (2 этап);
- набережная реки Миасс между улицей Красной и Свердловским проспектом у РК «Мегаполис».
Напомним, с 26 апреля по 31 мая начнется голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2022 году.