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В Челябинске преобразят 50 дворов и девять зон отдыха

Благоустраивать дворы и зоны отдыха в Челябинске начнут в мае. В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в порядок приведут девять общественных пространств и 50 дворовых территорий.

В каждом районе есть свой перечень территорий.

В Калининской районе благоустроят дворы по адресам:

ул. Потемкина, д. 14, ул. Культуры, д. 59;

ул. Героев Тангограда, д. 40А;

ул. Либединского, д. 29, 31, просп. Победы, д. 141;

ул. Братьев Кашириных, д. 110;

просп. Свердловский, д. 39, 41;

ул. Каслинская, д. 27, 27А;

ул. Чичерина, д. 30, просп. Победы, д. 331;

просп. Победы, д. 291;

ул. Каслинская, д. 21Б.

В Курчатовском районе:

ул. Чайковского, д. 2, 4, 6;

ул. Куйбышева, д. 17;

Комсомольский проспект, д. 109;

Комсомольский проспект, д. 101А;

ул. Молодогвардейцев, д. 12, 14, 14А, 16.

В Ленинском районе:

ул. Гагарина, д. 39, 41, ул. Гончаренко, д. 59;

ул. Гагарина, д. 23, ул. Южный Бульвар, д. 17, 19;

ул. Дзержинского, д. 83;

ул. Гагарина, д. 60А;

ул. Новороссийская, д. 146, ул. Барбюса, д. 272;

ул. Нахимова, д. 2, ул. Машиностроителей, д. 12.

В Металлургическом районе:

ул. Комаровского 9, 11;

шоссе Металлургов, д. 51;

ул. Калмыкова, д. 23;

ул. Дружбы, д. 25, 27;

ул. Первого Спутника, д. 25;

ул. Коммунистическая, д. 5, 5А, ул. Сталеваров, д. 32;

ул. Сталеваров, д. 44А, 46А;

ул. Дегтярева, д. 25, 27, 29, ул. Трудовая, д. 11;

ул. Социалистическая, д. 44;

ул. Сталеваров, д. 80.

В Советском районе:

ул. Свободы, д. 76, 78;

ул. Свободы, д. 102, 102А;

ул. Тимирязева, 36;

ул. 30-летия Октября, д. 42;

ул. Шарова, д. 51;

ул. Кропоткина, д. 10;

ул. Дорожная, д. 6 (пос. Исаково);

ул. Российская 222;

ул. Тарасова, д. 46;

ул. Кузнецова, д. 4.

В Тракторозаводском районе:

просп. Ленина, д. 26;

проспект Ленина, д. 11;

ул. Котина, д. 7, 7А;

ул. Горького, д. 58, 60;

ул. Мамина, д. 19;

ул. Мамина, д. 7;

ул. Зальцмана, д. 14.

В Центральном районе:

ул. Худякова, д. 4;

ул. Пермская, д. 51;

ул. Лесопарковая, д. 3;

ул. Труда, д. 7, 9;

ул. Карла Маркса, д. 83.

Кроме того, запланировано благоустройство набережной реки, двух пешеходных зон, шести скверов и парков:

- зеленая зона на улице Салавата Юлаева, расположенная между Ледовой ареной «Трактор» и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки (2 этап);

- пешеходная зона от улицы Красного Урала до дома № 36 по Комсомольскому проспекту;

- сквер «Сигнал» в районе улиц Дербентская, Люблинская, Новороссийская;

- сквер у ДК «Строителей» шоссе Металлургов, 70Б;

- сквер на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов;

- пешеходная зона по внешнему периметру Городского сада им. А.С. Пушкина;

- сквер по улице Карабанова, 7 в поселке Локомотивный;

- парк «Дружбы» по улице Чоппа (2 этап);

- набережная реки Миасс между улицей Красной и Свердловским проспектом у РК «Мегаполис».

Напомним, с 26 апреля по 31 мая начнется голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2022 году.