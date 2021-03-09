Изменим регион к лучшему: южноуральцы приглашаются к голосованию за проекты своих земляков

В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах

В Челябинской области благоустроят 120 парков и 114 дворов

В Челябинске и области в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроят 120 парков и 114 дворов. Южноуральцы голосованием могут решить, какие именно объекты нужно усовершенствовать.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального минстроя, проголосовать за объекты можно на сайте 74.gorodsreda.ru.

Напомним, с 2017 года в регионе уже благоустроили 429 общественных пространств и 1791 двор. В том числе и парк имени Валентины Терешковой в Челябинске, бульвар «Огни Магнитки» в Магнитогорске и «Аллею ветеранов» в Карабаше. На улучшение городской среды потратили 3,6 миллиарда рублей.

В 2021 году за ледовой ареной «Трактор» появится зеленая зона, также планируют преобразить набережную Миасса у развлекательного комплекса «Мегаполис» и парк «Дружбы» на улице Чоппа.

А с 26 апреля по 31 мая начнется голосование за парки и скверы, которые благоустроят в 2022 году. Жители 43 муниципалитетов самостоятельно решат, где появятся качели, лавочки или спортивные тренажеры. На следующей неделе станет известно, какие именно объекты вошли в список для голосования.

В Челябинске список мест благоустройства на 2022 год уже определен. За него проголосовали горожане на региональной площадке - «Активный житель74». В апреле челябинцы смогут выбрать дизайн-проекты выбранных для благоустройства территорий. Подробнее об объектах можно почитать здесь.