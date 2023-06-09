В Челябинске презентован «Арктический автобус»

Уникальную импортозамещающую продукцию продемонстрировали на II Всероссийском форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету», который проходит в Челябинске.

Сегодня автомобильный завод «УРАЛ» презентовал свою инновационную разработку – новую модель арктического автобуса «Урал-427701-75». «Арктический автобус» создается учеными Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана при поддержке автозавода.

В презентации приняли участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Помимо арктического автобуса на выставке Форума представлены ведущие достижения южноуральских предприятий в области импортозамещения.

«Мы производим практически все – от гайки до ракеты. Южноуральскую технику можно встретить по всему земному шару – и в пустынях Африки, и в заснеженной Арктике», - отметил Алексей Текслер.

Арктический автобус предназначен для перевозки людей в труднодоступных районах Крайнего Севера, где не может пройти другая техника. Он способен двигаться по любым временным дорогам, по грунтовым дорогам, бездорожью и снежному покрову круглый год, при температурах до минус 50 градусов. Кроме того, в случае аварийных ситуаций в транспорте предусмотрен жилой модуль для полного автономного жизнеобеспечения пассажиров.

Как пояснили на АЗ «Урал», отличительной чертой усовершенствованного образца является каркасно-металлический однообъемный кузов, установленный на раму шасси на виброопорах. В нём с комфортом могут разместиться до 22 пассажиров.

Оптимальный температурный режим достигается благодаря улучшенной системе вентиляции и обогрева салона. Кузов изготовлен с вклеенным остеклением уменьшенной площади, с увеличенной толщиной утеплителя панелей. Установленный кондиционер оснащен системой распределения воздушных потоков по рядам сидений. Каждое пассажирское кресло оборудовано usb-розеткой, а откидывающиеся столики оснащены встроенной беспроводной зарядкой.

«Кроме безопасной и комфортной перевозки людей транспортные средства проекта предназначены для транспортировки функциональных модулей – специальных объектов, способных нести на себе оборудование и специальные приспособления, медицинские кабинеты, учебные классы, лаборатории, пункты проведения медосмотров и мобильные центры вакцинации. Это то, что необходимо для повышения доступности медицинских и социальных услуг для жителей труднодоступных районов Арктической зоны Российской Федерации», - отметил генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев.

ДЛЯ СПРАВКИ

Работа над проектом «Арктический автобус» началась в марте 2021 года. Для достижения целей государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ автозавод «УРАЛ» совместно с ЮУрГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана подготовил предложения по созданию высокотехнологичного серийного производства унифицированного семейства транспортных средств для организации безопасной перевозки пассажиров и мобильных пунктов социальной сферы в районах Крайнего Севера. Предложения были поддержаны Министерством высшего образования и науки РФ. Они и легли в основу для комплексного проекта.

В его рамках был разработан ряд технических решений, обеспечивающих эксплуатацию агрегатов и систем в условиях Крайнего Севера, которые были реализованы в прототипе арктического вездехода и прошли практические испытания в Якутии.

Опытный образец автобуса уже прошел первые испытания в начале 2022 года в Якутии, в 2023 году должны пройти окончательные испытания, а в серийное производство запустить с января 2025 года.