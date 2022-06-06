В Челябинске процветает несанкционированная торговля

Челябинск атаковали нелегальные торговцы овощами. Самовозведенные точки продаж возникают почти в каждом районе города.

О том, как идет борьба с несанкционированной торговлей сообщил сегодня, шестого июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Проведены рейды по точкам несанкционированной торговли. Выявлено 82 факта ненадлежащего содержания территории. Установлены факты несанкционированной торговли на пересечении улиц Худякова и Доватора», - сказал Ксензов.

Точно такая же ситуация в Ленинском и Советском районах Челябинска. Уличные торговцы спокойно продают свою продукцию. Администрация города уверяет, что регулярно проводятся рейды по несанкционированной торговле в общественных местах и состоянию прилегающей территории возле временных нестационарных объектов. Но усилия не дают результатов, нелегальные продавцы (а это выходцы из стран ближнего зарубежья) и ныне там.

К слову, цены на нелегальных точках торговли в два или три раза меньше, чем в торговых комплексах.