В Челябинске продолжают менять схему организации дорожного движения

На ряде дорог Челябинска, на северо-западе, с понедельника, 17 октября, власти вводят новую схему организации дорожного движения.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, в основном изменения будут касаться светофорного регулирования.

Так, вводится дополнительная фаза проезда перекрестка по улице 250-летия Челябинска - от Академика Королева в сторону улицы Героя России Евгения Родионова. Также вносимые изменения позволят выполнять беспрепятственный левый поворот.

На улице Братьев Кашириных планируется установить дополнительную секцию для осуществления левого поворота на улицу Чайковского в обоих направлениях.

Режим работы светофоров изменится перекрестках Скульптора Головницкого - Александра Шмакова; Братьев Кашириных - 40-летия Победы; Салавата Юлаева - проспект Победы (будет увеличено время разрешающей фазы для дополнительной секции по проспекту Победы).

Участников дорожного движения просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих маршрутов.