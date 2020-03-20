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В Челябинске продолжаются уборка улиц и ямочный ремонт

Общество
Сегодня, 14:16

В Челябинске продолжаются уборка улиц и ямочный ремонт. В городе трудятся 244 дорожных рабочих, которым помогает 122 единицы техники.

Как отмечают в пресс-службе челябинской мэрии, в приоритете - очистка улично-дорожной сети от пыли, грязи и мусора (порядок рабочие наводят даже на самых маленьких и отдаленных улицах мегаполиса). На санкционированные свалки подрядчики вывозят и остатки снега.

К сегодняшнему дню, 20 марта, на полигоны областного центры вывезено в общей сложности 191 тонна снега, 38 кубометров мусора, 37 тонн грязи и пыли.

Не забывают подрядные организации и о ямочном ремонте, позволяющем убрать ненормативные дефекты дорожного покрытия и сделать движение по городским улицам безопасным.

«С девятого марта ямочные ремонт выполнен на двух тысячах 154-х квадратных метрах городских дорог», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

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