В Челябинске пройдет акция #ЧУДОсНХТ

В преддверии новогодних праздников сотрудники Нового художественного театра пригласили на спектакль воспитанников детских домов и предложили им взять с собой письма к Деду Морозу.

Дети придут 19 ноября на представление студии «Элегия» «Ёжик и его друзья» по сказке Сергея Козлова.