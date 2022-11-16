16.11.2022
Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска
16.11.2022
Первая жертва холодов
16.11.2022
Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают полицейским
16.11.2022
Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию
15.11.2022
В Челябинске на обновление учреждений культуры направлена рекордная сумма
15.11.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону провел прием в центре подготовки мобилизованных
В Челябинске пройдет акция #ЧУДОсНХТ
Чудесные подарки предназначены воспитанникам детских домов
06.10.2022
Новый сезон и новые интерьеры Нового художественного театра
24.08.2022
В Челябинске скоро закончится большая реконструкция НХТ
02.11.2021
В ноябре в Челябинском НХТ – «Метель»
09.10.2021
Новый Художественный театр Челябинска тепло приняли в Армении
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022