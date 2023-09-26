В Челябинске пройдет игра-квиз «Бабушки и внуки» ко Дню пожилого человека

В преддверии Международного Дня пожилого человека в Челябинске пройдет игровое мероприятие для бабушек, дедушек и их внуков. В интеллектуальном квизе, который состоится 28 сентября, примут участие семейные команды, для участников будет организована концертная программа. Как сообщают в Управлении культуры Челябинска, местом проведения праздника станет Дом культуры в микрорайоне «Шершни».

По креативной задумке организаторов, представители разных поколений посоревнуются в разгадывании заданий на знание культурных традиций и явлений из жизни молодежи и представителей старшего возраста, отвечая на каверзные вопросы ведущего. Формат игрового квиза, популярный сегодня среди людей самых разных возрастов, выбран специально — чтобы интересно было всем участникам праздника.

«На встрече дети посоревнуются в знании любимых телешоу своих бабушек и фильмов советского времени, — рассказывают организаторы квиза. — Внуки послушают знаменитые песни прошлых лет, выучат слова и подпоют своим бабушкам, отгадают назначение старинных игрушек и предметов быта. Ну, а бабушки и дедушки попытаются разгадать забавы современных детей и вместе со своими внуками споют заводные песни популярных исполнителей, угадают героев и сюжеты мультфильмов».

В празднике примут участие музыкальные коллективы шершневского Дома культуры. Творческими номерами гостей порадуют исполнители вокальных студий «Вдохновение» и «Мелодия», а также ансамбль «Русская песня». Начало мероприятия 28 сентября в 17:30 по адресу: микрорайон Шершни, улица Центральная, 3А. Вход свободный.

Напомним, что День пожилого человека отмечается по всему миру первого октября с 1991 года. Праздник представителей старшего поколения, или «золотого» возраста, было решено устраивать ежегодно в самый разгар золотой осени, напоминая молодым людям о необходимости проявлять заботу и уделять как можно больше внимания своим бабушкам и дедушкам.