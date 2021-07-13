13.07.2021
В Челябинске пройдет кастинг на конкурс «Мисс Офис-2021»
13.07.2021
В Челябинске облагородят дворец культуры ЧЗМК и создадут рядом с ним сквер
13.07.2021
В Челябинской области лесные пожары изменили сроки проведения Парижского полумарафона
13.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля
13.07.2021
В Челябинской области еще одно отделение перепрофилируют под ковидную базу
13.07.2021
Хитрость не удалась: в Копейске женщина попыталась взять кредит с подделанным паспортом
В Челябинске пройдет кастинг на конкурс «Мисс Офис-2021»
25.11.2016
Челябинские заводчанки завоевали почетные титулы на Всероссийском конкурсе красоты «Мисс Офис-2016»
16.05.2016
На ММК подведены итоги конкурса «Профсоюзные девчата» – 2016
26.02.2016
К главе Магнитогорска приехали самые красивые женщины со всего мира - даже мисс Вселенная
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021