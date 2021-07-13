В Челябинске пройдет кастинг на конкурс «Мисс Офис-2021»

В Челябинске 31 июля пройдет кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2021». Побороться за главный приз – два миллиона рублей – приглашаются офисные сотрудницы местных компаний.

«Мисс Офис» - это Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Жюри конкурса будут оценивать не только красоту участниц, но и их деловые качества: сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию.

«Как ни странно, 2020 год был очень успешным для нас. Мы получили огромное количество заявок со всего мира: Западной Европы, Америки, Китая и т. д. Да, большинство претенденток не смогли приехать из-за пандемии, но мы теперь точно знаем, что как только ограничения будут сняты, география конкурса увеличится многократно. Наш конкурс очень привлекателен для девушек, он имеет массу преимуществ: отсутствие вступительного взноса, отсутствие ограничений по росту, широкий возрастной диапазон и огромный призовой фонд», – рассказала директор конкурса красоты «Мисс Офис» Светлана Бобрикова.

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса.

Чтобы стать участницей кастинга в Челябинске, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до полудня 29 июля. Участие в кастинге бесплатное.

Победительницы кастинга получат возможность представить Челябинск в полуфинале конкурса и выиграть в финале шоу два миллиона рублей в качестве главного приза, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора и учредителя конкурса.

Напомним, в прошлом году юрист из Челябинска Оксана Обабкова прошла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2020». Корону победительницы тогда на завоевала 26-летняя Анна Локтионова из Новосибирска.

Всего в прошлогоднем конкурсе принимали участие три жительницы Челябинска: Оксана Обабкова, начальник референтуры администрации города Екатерина Снеткова и редактор отдела новостей управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Марина Ковязина.