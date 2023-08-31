В Челябинске пройдет конкурс красоты для особых девушек

В четверг, 31 августа в Челябинске состоится финальное шоу конкурса красоты «Рожденная побеждать» для девушек с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает региональный минкульт, участницами конкурса станут жительницы Челябинской области и гостьи из разных регионов России, в том числе из Донецка и Луганска, а также Беларуси.

На финальном шоу проекта, к которому конкурсантки тщательно готовились, репетировали и тренировались, будет исполнен торжественный гимн. Участницы споют его все вместе.

«Главным символом церемонии открытия конкурса станет Жар-Птица, олицетворяющая огонь, свет, возрождение, — говорят организаторы конкурса. — А еще эта чудесная птица символизирует участниц конкурса. Все они передвигаются на инвалидных колясках, однако, несмотря на это, не сдались, сумели начать с чистого листа, открыться новой жизни и возродиться, подобно сверкающей Жар-Птице».

Организатор конкурса — челябинский благотворительный женский клуб «Рожденная побеждать». Здесь для женщин с ограничениями здоровья проводятся мастер-классы и занятия от профессионалов индустрии красоты по преображению и созданию индивидуального стиля. Также для участниц проекта организуют фитнес-реабилитацию с диагностикой спортивного врача, фотосессии, совместные поездки по святым местам и местам силы на Южном Урале, экскурсии, культурные мероприятия.

Проект «Рожденная побеждать» даёт прекрасную возможность для социальной адаптации его участниц, предоставляет девушкам уникальный формат для общения, взаимной поддержки, личностного роста и развития, а также для проявления своей красоты и таланта.