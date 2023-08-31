31.08.2023
На Таганае в завершающий день лета выпал снег
31.08.2023
В Челябинске пройдет конкурс красоты для особых девушек
31.08.2023
Над Брянском сбиты три беспилотника с помощью антидронового ружья и специального карабина
31.08.2023
В Челябинске при участии жителей создадут мозаичное полотно, прославляющее город
31.08.2023
Доступ туристов на остров Веры на Тургояке по-прежнему ограничен
31.08.2023
В тепличном комплексе Калиновки «вырастили» свалку
В Челябинске пройдет конкурс красоты для особых девушек
06.01.2022
В челябинской «пятерке» выбрали королеву красоты
13.07.2021
В Челябинске пройдет кастинг на конкурс «Мисс Офис-2021»
25.11.2016
Челябинские заводчанки завоевали почетные титулы на Всероссийском конкурсе красоты «Мисс Офис-2016»
16.05.2016
На ММК подведены итоги конкурса «Профсоюзные девчата» – 2016
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023