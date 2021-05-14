14.05.2021
В майские праздники в Историческом музее побывали более 25 тысяч человек
14.05.2021
В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей из «красной зоны», соцработников и волонтеров
14.05.2021
Сбер организовал для челябинских студентов экскурсию на предприятие по переработке мусора
13.05.2021
Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
13.05.2021
ВТБ в 2,5 раза увеличил выдачи кредитов на Южном Урале в апреле
13.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 мая
В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей из «красной зоны», соцработников и волонтеров
13.05.2021
Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
11.05.2021
РМК поздравила жителей Урала с Днём Победы
08.05.2021
«Сад памяти» в Челябинске расширяется
08.05.2021
Алексей Текслер высадил ель в память о ветеране Михаиле Резепине
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021
На площади Революции создают место отдыха для любителей экстрима
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
11.05.2021