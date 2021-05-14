В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей из «красной зоны», соцработников и волонтеров

В Челябинске пройдет благотворительное ледовое шоу для врачей, соцработников и волонтеров, которые боролись с коронавирусной инфекцией COVID-19. Организатор - Благотворительный фонд РМК.

Ледовое шоу состоится 18 мая в ледовой арене «Трактор», которая вмещает до семи тысяч зрителей. Запланировано два представления, которое смогут увидеть порядка 14 тысяч человек.

Все билеты будут розданы бесплатно врачам из «красных зон», медицинским работникам из отдаленных территорий региона, а также волонтерам и социальным работникам, которые также внесли свой вклад в борьбе с коварным ковидом.

Постановщик ледового шоу «Руслан и Людмила» - олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Вместе с ней в столицу Южного Урала прилетели известные во всем мире фигуристы Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Юко Кавагути, Никита Володин, Никита Михайлов и Евгений Кузнецов.

Постановка длится 1,5 часа, ее сценарий выстроен так, что каждую секунду на льду рассказывается какая-то часть пьесы, а пространство постоянно меняется за счет уникальных декораций и сказочного реквизита.

«Это желание учредителей Благотворительного фонда РМК – в знак благодарности подарить яркую эмоцию тем волонтерам, врачам, социальным работникам, с кем мы идем бок о бок весь год. Благодаря их работе наша жизнь возвращается в мирное русло, - отметила директор Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук. - Мы в свою очередь хотим сказать спасибо Татьяне Навке за то, что приняла наше приглашение и выйдет на лед».

Ранее - в апреле - два ледовых представления прошли в Екатеринбурге при поддержке председателя Совета директоров РМК, председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина.