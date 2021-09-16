В Челябинске с 17 сентября жилой фонд начнут подключать к отоплению

Жилой фонд Челябинска с завтрашнего дня, 17-го сентября, начнут подключать к отоплению.

Для социально значимых объектов (школ, детских садов, больниц) отопительный период фактически был начат еще 13-го сентября.

«Все они будут подключены до ближайшей субботы, 18 сентября», - подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова.

Что касается многоквартирных домов, то городскими властями уже дана команда подготовить их для запуска тепла.

«Мы начнем подключать жилой фонд к отоплению постепенно. Система в Челябинске многокилометровая, поэтому на ее заполнение потребуется от трех до семи дней. То есть с понедельника процесс уже наберет максимальные обороты», - отметила Наталья Котова.

В настоящее время теплоснабжающие организации южноуральской столицы «разворачивают» систему: выполняется расконсервация оборудования котельных, осуществляется сборка технологических схем, проводится комплексное опробование оборудования, включаются центральные тепловые пункты и насосные станции для обеспечения отопительных режимов работы.