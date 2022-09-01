01.09.2022
Южноуральцы смогут получать вознаграждения за оплату услуг ЖКХ
01.09.2022
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
01.09.2022
Бегавшую по Магнитогорску обезьянку забрал хозяин, их встрече помогли полицейские
31.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
31.08.2022
Челябинские автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты движения
31.08.2022
В Еткуле «обкатали» проект для подростков «Территория закона»
В Челябинске с первого сентября усилили трамвайные маршруты №15 и №22
29.08.2022
В Чурилово по поручению Котовой установят новые остановки
23.08.2022
В Челябинской области обновляют автопарки в городах
15.08.2022
Статистика зашкаливает: водители общественного транспорта Челябинска оказались в числе злостных нарушителей
12.08.2022
Неуклонный спад: в Челябинской области посчитали пассажиров автобусов за 11 лет
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022