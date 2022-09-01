В Челябинске с первого сентября усилили трамвайные маршруты №15 и №22

В Челябинске с сегодняшнего дня, первого сентября, усилили трамвайные маршруты №15 «ЧТЗ – Чичерина» и №22 «Чичерина – Чистопольская».

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», на данных маршрутах по рабочим дням будет работать большее число двухвагонных поездов, работающих по системе многих единиц (СМЕ): пять – на маршруте №15, 17 СМЕ – на маршруте №22.

Напомним, на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 29-го августа, глава Челябинска Наталья Котова говорила о том, что с началом учебного года на линию нужно выводить максимальное количество единиц общественного транспорта, так как пассажиропоток увеличится в сравнении с летним периодом.

Как доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, увеличение пассажиропотока наблюдалось уже на прошлой неделе, в связи с чем число автобусов, выходящих на маршруты, выросло до 220-ти единиц в день; средний выпуск трамваев за последнюю неделю составил 150 единиц в день, троллейбусов – 105 единиц.