В Челябинске с воинскими почестями похоронили добровольца Владимира Агеева

В Челябинске сегодня, восьмого августа, с воинскими почестями – под залпы караульной группы ВИК «Дивизион» – похоронили добровольца Владимира Агеева (позывной «Кроха»), защищавшего мирное население Донбасса с 2014-го года.

При выполнении очередного боевого задания челябинца настигла пуля снайпера. Кроха погиб 29-го декабря 2020-го года. Ему было 39 лет.

Владимира Агеева похоронили в ДНР, в селе Безыменном. В Челябинске осталась его безутешная мать. Мария Владимировна очень страдала от невозможности приходить на могилу к любимому сыну. Она начала добиваться эксгумации.

Благодаря материнской настойчивости и неравнодушию братьев погибшего добровольца по оружию, которые пришли Марии Владимировне на помощь, начали собирать деньги (здесь особенно стоит отметить участника боевых действий в Чечне и на Донбассе, кавалера ордена Мужества Андрея Борщова), Кроха вернулся домой. Это был долгий путь - длиной более семи месяцев.

Владимира Агеева похоронили на Градском кладбище.

Имя добровольца, отправившегося на войну, чтобы защищать жителей Новороссии, будет увековечено на родной земле: его имя – в числе 22-ти имен – вырезано на стеле, которую установят в Челябинске по адресу: поселок Тарасовка, улица Соловьиная, 38/1.

Мраморные плиты с именами участников событий на Донбассе станут дополнением к памятнику «Добровольцам – участникам Русской Весны», что установлен рядом с храмом Всех Святых.