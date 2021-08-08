07.08.2021
Пострадали женщины и ребенок: по факту возгорания катамарана на Тургояке могут возбудить уголовное дело
07.08.2021
Златоустовские ватерполистки остались без медалей Олимпиады в Токио
07.08.2021
Афиша на выходные
07.08.2021
У президента и губернатора не совпали цифры по снижению объемов выбросов в Челябинской области
07.08.2021
Владимир Путин провел рабочую встречу с Алексеем Текслером
06.08.2021
Алексей Текслер доложил Владимиру Путину об оказании помощи пострадавшим
Кроха вернулся домой
В Челябинске с воинскими почестями похоронили добровольца Владимира Агеева
08.07.2021
Память погибшего на Донбассе Павла Цыпышева увековечат в Челябинске
26.02.2021
Новая жизнь для «Ромашки»: участнику боевых действий на Донбассе вылечат ноги спустя годы ожидания
05.10.2020
Не вернувшиеся домой защитники Новороссии всегда будут жить в сердцах матерей
14.05.2020
Челябинские диджеи грозятся осквернить памятник добровольцам, воевавшим на Донбассе
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021