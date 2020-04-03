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В Челябинске сегодня эвакуируют автомобили, мешающие проезду мусоровозов

Общество
Сегодня, 11:37
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, третьего апреля, будут принудительно эвакуировать автомобили, мешающие проезду мусоровозов регоператора во дворы и к контейнерным площадкам.

В городской мэрии владельцев машин убедительно просят удостовериться, что их авто не мешают проезду спецтехники.

Для столицы Южного Урала это сегодня очень актуальная проблема. В связи с тем, что многие горожане находятся дома, соблюдая установленный режим самоизоляции, их машины в течение всего дня находятся во дворах. 

К сожалению, не все челябинцы паркуют своих "железных коней", учитывая потребности Центра коммунального сервиса, которому необходимо вывозить мусор.

 

Автор: 
Евгения Александрова
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