В Челябинске сегодня эвакуируют автомобили, мешающие проезду мусоровозов
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В Челябинске сегодня, третьего апреля, будут принудительно эвакуировать автомобили, мешающие проезду мусоровозов регоператора во дворы и к контейнерным площадкам.
В городской мэрии владельцев машин убедительно просят удостовериться, что их авто не мешают проезду спецтехники.
Для столицы Южного Урала это сегодня очень актуальная проблема. В связи с тем, что многие горожане находятся дома, соблюдая установленный режим самоизоляции, их машины в течение всего дня находятся во дворах.
К сожалению, не все челябинцы паркуют своих "железных коней", учитывая потребности Центра коммунального сервиса, которому необходимо вывозить мусор.
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