В Челябинске снижается безработица

Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков заявил об устойчивой тенденции по снижению числа безработных в областном центре и росте самозанятых.
Об этом чиновник заявил сегодня, 15 февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.
«Количество безработных снизилось еще на 3822 человека. Сейчас их в областном насчитывается 19827. Число самозанятых увеличилось на две тысячи. Их насчитывается уже порядка 15 тысяч», - сказал Олег Извеков.
Он также добавил, что власти Челябинска будут и дальше вести планомерную работу в данном направлении.