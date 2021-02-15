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В Челябинске снижается безработица

Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков заявил об устойчивой тенденции по снижению числа безработных в областном центре и росте самозанятых.

Об этом чиновник заявил сегодня, 15 февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Количество безработных снизилось еще на 3822 человека. Сейчас их в областном насчитывается 19827. Число самозанятых увеличилось на две тысячи. Их насчитывается уже порядка 15 тысяч», - сказал Олег Извеков.

Он также добавил, что власти Челябинска будут и дальше вести планомерную работу в данном направлении.