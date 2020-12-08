Зарплата южноуральцев в 2021-2023 годах будет расти быстрее инфляции

Публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2021 год признаны самыми массовыми в истории города

Погорели на тепле: в Миассе выявлены финансовые нарушения на сумму свыше 23 миллионов рублей

Семьи и школьники смогут создать скульптуры на «Таганае»

В Челябинске снова отключают светофоры

МРОТ для внебюджетного сектора в Челябинской области в 2021 году вырастет на 5,5%

ОНФ просит Алексея Текслера вмешаться в конфликт ТСЖ и пожилого инвалида без ног

В Челябинской области начат второй этап вакцинации от коронавируса

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 29 тысяч

В Челябинске снова отключают светофоры

В Челябинске сегодня, восьмого декабря, в связи с заменой оборудования продолжаются отключения светофоров.

Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, на перекрестке улица Черкасская – остановка «Авторынок» светофоры не будут работать с девяти утра до полудня, на пересечении Шоссе Металлургов с улицей Жукова – с 13.30 до 16.00.

Отключение от электроэнергии светофора на перекрестке Блюхера – Воровского – Салтыкова продлится с восьми утра до пяти вечера.

Также временное отключение, в период с часу до трех часов дня, ждет светофорные объекты на пересечении улиц Солнечной и Молодогвардейцев.