В Челябинске снова отключают светофоры

В Челябинске сегодня, восьмого декабря, в связи с заменой оборудования продолжаются отключения светофоров.
Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, на перекрестке улица Черкасская – остановка «Авторынок» светофоры не будут работать с девяти утра до полудня, на пересечении Шоссе Металлургов с улицей Жукова – с 13.30 до 16.00.
Отключение от электроэнергии светофора на перекрестке Блюхера – Воровского – Салтыкова продлится с восьми утра до пяти вечера.
Также временное отключение, в период с часу до трех часов дня, ждет светофорные объекты на пересечении улиц Солнечной и Молодогвардейцев.