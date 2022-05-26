В Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого ко Дню защиты детей

В следующую субботу, четвертого июня, на набережной реки Миасс в Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого. Он приурочен ко Дню защиты детей.

Инициатором праздничного мероприятия выступил Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, который возглавляет Ирина Текслер, при поддержке министерства культуры Челябинской области и Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона.

«Главным героем фестиваля станет Единорожик Рожок. Рожок у Единорожки очень похож на всеми любимое мороженое в рожке, что, безусловно, роднит его с любимым десертом», - отмечают организаторы.

Для детей организуют пенную дискотеку, игры с мыльными пузырями и концерт, а также дегустацию разных видов мороженого.

Мероприятия будут организованы на участке набережной от Арт-сквера до Троицкого моста.