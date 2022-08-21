21.08.2022
В Челябинске состоялся праздник цветов и плодов
21.08.2022
Преподаватель ЮУГМУ спас дом от пожара
21.08.2022
Авария в Варненском районе унесла жизни трех человек
21.08.2022
Последнему участнику «Парижского полумарафона» на финише понадобилась помощь
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
20.08.2022
Текслер дал поручения по благоустройству Фершампенуаза и местному храму
В Челябинске состоялся праздник цветов и плодов
18.08.2019
В Челябинске состоялась выставка цветов и плодов
15.08.2019
Гостей выставки цветов и плодов в Челябинске научат сохранять здоровье
13.08.2019
В Челябинске состоится большой праздник плодов и цветов
18.08.2018
В Челябинске состоялась традиционная выставка цветов и плодов
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022