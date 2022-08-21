В Челябинске состоялся праздник цветов и плодов

В субботу, 20 августа, в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Челябинска прошла XIХ ежегодная Городская выставка цветов и плодов. Несмотря на дождливую погоду, на масштабном праздничном мероприятии собралось множество гостей из Челябинска, городов Южного Урала и соседних регионов.

Как сообщает городская администрация в своем телеграм-канале, выставка начала работу в 10 часов. На центральной аллее парка все районы города представили урожайные стенды и цветочные композиции жителей района, КТОСов, садоводческих товариществ, образовательных учреждений и предприятий.

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Участники выставки подарили настоящий праздник красоты, щедрости и плодородия. Каждый год они представляют оригинальные флористические решения профессионалов и любителей, необычные фрукты и овощи, выращенные садоводами, творческие поделки.

В 13 часов на главной сцене парка состоялось торжественное открытие - музыкальная программа с выступлением вокальных и танцевальных коллективов Челябинска. Также посетителей мероприятия развлекали ходулисты в ярких образах бабочек и цветов. На выставке проходили традиционные дегустации достижений садоводов, и, конечно же, конкурсы. Все желающие смогли приобрести саженцы понравившихся растений.