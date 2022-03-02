02.03.2022
У православных в среду третий день Масленицы - Лакомка
02.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье марта
02.03.2022
В Челябинске беженцам с Донбасса окажут материальную помощь
02.03.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 21 класс, один детсад и одна группа
02.03.2022
Юрий Кнутов о том, почему Путин решился на упреждающий удар
02.03.2022
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом за сутки
В Челябинске спасли собаку, которая оказалась на льдине
02.03.2022
Пьяный магнитогорец убил беременную собаку
28.02.2022
В Челябинске активизировалась работа по отлову бездомных собак
19.02.2022
Собака, которую расстреливали в Нагайбаке, выжила, но осталась без глаз
18.02.2022
Челябинская область внесет предложения по изменению федерального закона об ответственном обращении с животными
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022