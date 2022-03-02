В Челябинске спасли собаку, которая оказалась на льдине

В акватории реки Миасс (Челябинская область) спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска спасли собаку. Пес оказался на льдине посреди реки.

Инцидент произошел сегодня, второго марта. В реке Миасс возле филармонии прохожие увидели собаку, которая металась по льдине. Горожане стали звонить в экстренные службы, чтобы спасатели вызволили пса из плена.

Животное соскальзывало в воду. И самостоятельно полностью забраться на льдину не могла. Очевидцы пытались помочь псу, но он кусался.

Спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах города Челябинска спасли собаку. Об этом сообщает управление по безопасности жизнедеятельности. Пес оказался бездомный и от своих спасителей убежал.