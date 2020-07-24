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В Челябинске спроектируют прогулочный путь в парке Пушкина и сквер в Локомотивном

Общество
Сегодня, 10:38
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске начинается работа над проектированием двух общественных пространств на территории Советского района. Это сквер в поселке Локомотивный (на пересечении улиц Саблина и Карабанова) и прогулочный путь в парке Пушкина (от улицы Цвиллинга до драмтеатра).

Данные пространства будут благоустраиваться по федеральной программе "Формирование современной городской среды". Сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию приглашают челябинцев к участию в опросах, результаты которых помогут им понять, что конкретно горожане хотели бы видеть на этих общественных пространствах.

"Жителям поселка Локомотивный приходится ездить в центр, чтобы погулять в парке. В посёлке тоже должно быть красивое место для отдыха и прогулок с семьями. По периметру парка Пушкина не хватает маршрута для пешеходов, так что мы добавим еще один прогулочный путь", - отметили специалисты управления архитектуры Челябинска.

В управлении напомнили, что в ранее проведенных опросах по благоустройству скверов у гостиницы "Виктория" и ДК Строителей приняли участие полторы тысячи человек. Это хороший результат, который говорит об интересе челябинцев к сотрудничеству со специалистами.

"Это значит, вы верите в нас и переживаете за внешний вид Челябинска. Благодаря вашей активности, у архитекторов есть ориентиры для проектирования скверов,  - подчеркнули сотрудники управления.

На очереди - благоустройство общественных пространств Советского района. И здесь без помощи горожан также не обойтись. Опросы продлятся до 29-го июля, и сразу после их окончания архитекторы возьмутся за работу.

Сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска заявили также о своем желании сотрудничать с архитекторами и студентами профильных вузов, чтобы развиваться вместе.

Для того чтобы принять участие в проектировании сквера в поселке Локомотивный и прогулочного пути в парке Пушкина, нужно прислать свои портфолио и эссе до 29 июля на почту: info@air174.ru. В эссе - рассказать о своем видении концепции благоустройства этих территорий (объем - от одной до трех страниц формата А4).

Разработчики концепций по благоустройству будут определены после 29-го июля. Ими станут авторы лучших идей, сумевшие доказать, что имеют опыт в реализации такого рода задач.

Техническое задание уже готово. Известно, что заказчиком проекта  благоустройства сквера в Локомотивном (в границах улиц Бригадная, Деповская, Саблина и Карабанова) выступает АНО "Агентство инвестиционного и инновационного развития Челябинска". Площадь объекта составляет 0,2498 гектара. Стоимость работ работ по проектированию - 50 тысяч рублей.

Проект благоустройства сквера должен быть разработан за период с 30-го июля по 17-е августа, после чего состоится презентация итоговой архитектурной концепции.

Заказчиком проекта благоустройства прогулочного пути также является челябинское Агентство инвестиционного и инновационного развития. Площадь объекта, где будут проводить работы, составляет 0,4709 гектара. Стоимость работ - 94 тысячи рублей. Сроки разработки проекта - такие же: с 30-го июля по 17-е августа.

В числе заявленных требований к проекту - предусмотреть устройства наружного освещения, оборудованные площадки под мусорные контейнеры, размещение общественного туалета, доступную среду для маломобильных граждан; обеспечить возможность транзитного пешеходного маршрута и велодорожку вдоль него (по согласованию с заказчиком).

Аналогичные требования - и к проекту благоустройства сквера в Локомотивном.

Также в технических заданиях прописаны требования к озеленению территорий. Так, если будет решено обустраивать цветники, то - с использованием многолетних декоративных растений. Если в проекте появится строка "Ландшафтное оформление", необходимо предусматривать использование высокодекоративных хвойных и лиственных районированных сортов растений (с учетом их приживаемости в местном климате, а также с учетом особенности местности). 

Опрос по скверу в Локомотивном - здесь.

Опрос по прогулочному пути в парке Пушкина - здесь.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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