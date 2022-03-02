В Челябинске срочно ищут дом спокойной и ласковой бездомной собаке с ампутированным хвостом

Челябинские зоозащитники срочно ищут ответственных хозяев бездомной собаке, пострадавшей в результате нападения других безнадзорных животных.

Рыжей красавице, возраст которой – около трех лет, а рост – ниже колена, пришлось ампутировать поврежденный хвост – вылечить его не представлялось возможным.

В настоящее время четвероногая, жившая в поселке Першино Металлургического района, находится на лечении в ветеринарной клинике, ее спасительницы просят о помощи в оплате стационара и операции по ампутации хвоста, а также срочно ищут своей подопечной дом.

«Стерилизована. Спокойная, ласковая, но подойдет для охраны своего дома. Поводок знает, выгул терпит. Жила в уличных условиях, идеально подойдет для частного дома. Не на цепь», - рассказала челябинка по имени Зарина, которая постоянно кормила собаку и продолжает кормить трех ее, уже подросших щенков (о печальной истории собачьего семейства агентство «Урал-пресс-информ» уже рассказывало ранее: лишившаяся хвоста четвероногая – та самая, которую бросила хозяйка и которая была изгнана новым владельцем частного дома, но осталась жить на обочине неподалеку – вместе со своими детьми).

По словам Зарины, рану на хвосте у мамы-собаки она и другие неравнодушные жительницы Першино, присматривающие за животными, заметили недавно.

«Собака перестала выходить есть. Мы не смогли оставить ее на улице. Пытались лечить дома, но не помогло: она чуть не отгрызла хвост, и открылось кровотечение. Сейчас собака на стационаре в клинике «Гармония». Уже в долг. Помогите рыжей, пожалуйста! Мы не вытянем ее самостоятельно. Все чеки предоставим. Актуальна помощь передержкой! Иначе рыжая после лечения вновь отправится на улицу. Очень просим помощи! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (951) 480-30-33», - обратилась к жителям Челябинска с призывом о помощи Зарина.

Также девушка рассказала, что все собачье семейство (и маму, и всех ее детей) готов принять у себя челябинский приют «Хатико» - за взнос. И здесь также нужна помощь неравнодушных людей. Тем, кто захочет поучаствовать в благородном деле спасения животных, нужно звонить по вышеуказанному номеру.

Рыжая собака и ее щенки, безусловно, заслужили простого собачьего счастья. Присмотритесь к ним. Может, именно вы станете тем самым человеком, кто подарит дом одному из этих четвероногих.