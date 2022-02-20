Жительницы Челябинска попросят Наталью Котову о помощи в предотвращении возможной беды

Жительницы Челябинска собираются попросить главу города Наталью Котову о помощи в предотвращении беды, которая может случиться в Металлургическом районе.

Ситуация, которая сложилась в частном секторе (речь об улице Аральской) очень непростая, и связана она с бездомными животными. О стае четвероногих Зарина писала уже неоднократно, выкладывая посты о них на своей странице в ВКонтакте. Подчеркнем, девушка является зоозащитницей, она хочет не навредить собакам, которых регулярно кормит, а помочь им, тем более в свете последних событий, когда в обществе началась настоящая истерия, связанная с бездомными животными: после нескольких нападений собак на детей многие южноуральцы готовы пуститься во все тяжкие, лишь бы убрать животных с улиц (в свете последних событий благородными стремлениями защитить людей от опасного «зверья» могут начать прикрываться садисты, живодеры, у которых теперь, можно сказать, развязаны руки; все те, кому не по душе федеральный закон об ответственном обращении с животными, и кто считает, что с проблемой безнадзорных четвероногих нужно разбираться по старинке – стреляя их направо и налево).

Суть проблемы, о которой челябинка и ее единомышленница-пенсионерка хотят рассказать Наталье Котовой, - в следующем.

«Собаку бросила хозяйка. Как следствие, она ощенилась, трое ее щенков выжили. Летом 2021 года соседи вызвали отлов, всех стерилизовали и чипировали. Стая из четырех собак поселилась в доме на углу, который был выставлен на продажу. Дом купили, сад вырубили, собак пытались выгнать, но куда им идти??? Если для них это место стало домом, они не бродячие, никуда не уходят, люди кормят по возможности... Мама ласковая, ручная, щенки диковаты... Скоро весна и хозяин дома категорически против нахождения собак на его территории... Что же нам с ними делать?! Рядом обитают еще три собаки, но они свободно меняют место дислокации, а эти нет... они дома... Это настоящая трагедия... Пожалуйста, давайте вместе, попытаемся как-то разрешить эту ситуацию...» - вот такой пост разместила Зарина на своей странице в социальной сети, отметив, что летом она обращалась за помощью к депутатам Металлургического района, но они, увы, помочь не смогли. Об этом же девушка хочет рассказать мэру Челябинска (к слову, Зарина – мама двоих детей, и материнство нисколько не мешает ей жалеть и любить бездомных животных).

Отметим, поддержку Зарине и другим неравнодушным жительницам частного сектора оказывают депутат Металлургического района Сергей Малыгин и его помощница Надежда Суслова, помогая с кормлением животных (дают продукты).

Сделал свое дело и отлов (собак поймали, стерилизовали, чипировали, выпустили), однако пристраивать собак некуда.

Как рассказала Зарина агентству «Урал-пресс-информ», если не найти животным дом или передержку, дело кончится плохо, ведь новый хозяин дома уже грозился разобраться с собаками, если они не уйдут. С участка он их выгнал, но животные, считающие это место своим домом, остались жить на обочине рядом с ним, просто лежали на дороге. Мужчина гонял собак, жаловался соседям, но без толку. Осенью 2021-го года он ремонта делать не стал, отложил до весны. Когда растает снег, начнет строить забор и продолжит выгонять собак. Это будет чревато последствиями, ведь животные постоянно находятся там и никого туда не пускают. В результате они могут проявить агрессию, как может пойти на крайние меры и владелец жилища.

«По закону, убить животных он не имеет права, но в такой ситуации у него может не остаться другого выхода, и он может отравить собак, тем самым сделав плохо не только им, но и себе, ведь за жестокое обращение с животными виновному грозит уголовная ответственность», - отмечает Зарина, которая подчеркнула, что будет следить за ситуацией и, если такое (не дай бог) произойдет, она напишет заявление в правоохранительные органы и напомнит, что обращалась за помощью к представителям власти.

Напомним, министерство сельского хозяйства Челябинской области по поручению главы региона Алексея Текслера, на которого южноуральцы обрушили шквал требований немедленно решить проблему собачьих стай в населенных пунктах Южного Урала, подготовило инициативы по изменению федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Министр Алексей Кобылин заявил, что численность животных, особенно в территориях, где суровые холодные зимы, должна быль регулируемой.

От редакции агентства «Урал-пресс-информ» добавим, что не стоит забывать о двух истинах: мы в ответе за тех, кого приручили, и собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Это адресовано гражданам, которые выбрасывают питомцев или их потомство на улицу, обрекая животных на голодное существование, внося тем самым «неоценимый» вклад в появление собачьих стай, об опасности которых для человека сейчас трубят на всех углах.