В Челябинске станет меньше ненужных желтых пятен

Челябинские власти объявили о начале постепенного демонтажа потерявших актуальность информационных щитов ярко-желтого цвета, установленных в городе для привлечения внимания водителей к опасным участкам улиц с очагами аварийности.

Также щиты информировали автомобилистов о созданной службе эвакуации транспорта, владельцы которого нарушали правила парковки.

Как сообщил заместитель главы Челябинска Александр Егоров, на первом этапе решено убрать около полутора сотен ставших ненужными "желтых пятен".

Он отметил, что броские щиты - немаленькие по размеру и имеющие яркую расцветку - появлялись в областном центре все последнее десятилетие.

Специалисты по городской среде подумали, что в нынешних реалиях без желтых щитов можно обойтись, и для верности проконсультировались в данном вопросе с сотрудниками челябинской Госавтоинспекции, которые подтвердили, что целесообразность использования щитов исчезла.

"В Челябинске сегодня проводится множество мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в том числе установлены десятки камер фото- и видеофиксации, сокращено большое количество очагов аварийности", - отметил Александр Егоров.

Кроме того, челябинские автомобилисты, по его словам, уже привыкли к эвакуации, а изменения нормативов и правил дорожного движения простимулировали установку табличек "Эвакуация" под знаками 3.27 "Стоянка и остановка запрещена".

В результате была проведена инвентаризация установленных в мегаполисе информационных щитов. Помощь в этой работе оказывали жители южноуральской столицы.