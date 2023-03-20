В Челябинске стартовал конкурс «Пришла весна, пришла Победа!»

Центр культурно-информационной деятельности Челябинска с 20 марта по девятое мая проводит открытый вокально-хореографический конкурс «Пришла весна, пришла Победа!» (0+). Южноуральцы могут принять участие по направлениям «вокал» и «хореография». Конкурс проводится в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Этапы проведения конкурса:

1 этап – с 20 марта по 20 апреля 2023 года – приём заявок, видеозаписей номера, фонограмм;

2 этап – с 24 по 28 апреля 2023 года – работа членов жюри конкурса (отбор проводится заочно, по видеозаписям выступлений участников, собранных на 1 этапе);

3 этап – 9 мая 2023 года (точное время будет сообщено дополнительно) – выступление призёров конкурса на одной из центральных концертных площадок города Челябинска.

В конкурсе могут принять участие вокальные и хореографические коллективы, а также сольные исполнители в возрасте от 5 лет. В номерах вокального жанра можно использовать танцевальное сопровождение.

Творческие номера участников должны быть посвящены 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Время исполнения номера – не более 5 минут.

Для участия в конкурсе до 20 апреля нужно предоставить организаторам заявку, качественную видеозапись творческого номера и фонограмму творческого номера в формате wav или mp3.

Материал принимается по адресу: Челябинск, Елькина, 45, Центр культурно-информационной деятельности или по электронной почте на e-mail: zayavka-2014@mail.ru (предоставляется скан-копия заполненной заявки с подписью). Контактный телефон 8(351) 266-05-99.

Жюри определит победителей в номинациях «Вокал» (1, 2, 3 место) и «Хореография» (1, 2, 3 место), а также лучшие творческие номера, которые примут участие в гала-концерте (до 12 номеров). Победители получат дипломы и подарки от организаторов и партнёров конкурса. Награждение будет проходить во время гала-концерта.

Как рассказали в пресс-службе Управления культуры Челябинска, открытый вокально-хореографический конкурс «Пришла весна, пришла Победа!» проводится с целью формирования у молодёжи уважительного отношения к Победе в Великой Отечественной войне, подвигу поколения победителей, воспитания в подрастающем поколении чувства патриотизма и любви к Родине посредством развития творческих способностей в художественно-эстетическом направлении деятельности.