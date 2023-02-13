В 2023 году в Челябинске применят новые технологии при капремонте трамвайных путей

В 2023 году в Челябинске активизируют ремонт трамвайных сетей и будут применять современные технологии. По обновленным путям поедет новая техника. И будет воссоздана служба эксплуатации.

Об этом сообщил губернатора Алексей Текслер, посетивший 13 февраля ООО «ЧелябГЭТ», где осмотрел технику и подвижной состав.

Модернизация трамвайных путей в Челябинске была начата в 2021 году. За это время отремонтировано порядка 12 километров (одиночного пути). Губернатор поставил задачу увеличить более чем в два раза объемы ремонтных работ на путях.

«Уделим в этом году особое внимание модернизации путей. Было много сходов трамваев, далеко не везде новые трамваи могут ехать с комфортной скоростью», - сообщил глава региона на своей странице в соцсетях. Капремонт будет проводиться в том числе и с применением современных технологий.

В Челябинске в 2023 году при капитальном ремонте трамвайных путей на Свердловском проспекте впервые будет произведена сборка рельсошпальной решетки из рельсов длиной 25 метров, сообщает пресс-служба главы региона.

А в колею трамвайных путей на пересечении ул. Труда и Свердловского проспекта планируется уложить крупноразмерные железобетонные плиты с резиновыми уплотнителями. Это позволит автомобилистам плавно переезжать через трамвайные пути.

В прошлом году при ремонте трамвайных путей была применена термитная сварка рельсов на ул. Цвиллинга и ул. Первой Пятилетки, отметили в миндортранса региона. Эта технология используется для повышения скорости и плавности движения.

«Этот год у нас должен стать основным в этой части. Потому что мы приобретаем современную технику, и она должна ездить по обновленным путям», - обозначил задачи глава региона.

В 2023 году для Челябинска в рамках бюджетного инвестиционного кредита будет закуплено 74 новых низкопольных трамвайных вагона (60 таких вагонов уже работают на линиях города), изготовленных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Губернатор поручил ЧелябГЭТ наладить техобслуживание инфраструктуры. «Нужно воссоздать полноценную службу путей на базе ЧелябГЭТ и самостоятельно решать задачи. И здесь важны все факторы: зарплата работников, возможность обучения, приобретения новой техники и инструментария, достойные условия труда», - рекомендовал руководству предприятия губернатор.

Будет восстановлена служба пути, которая займется ремонтом и эксплуатацией. Численность работающих составит 170 человек.

ДЛЯ СПРАВКИ

Как уже сообщало агентство, на модернизацию трамвайной инфраструктуры в Челябинске предусмотрено направить за четыре года чуть более трех миллиардов рублей, в том числе в 2022 году - 580,165 миллиона рублей, в 2023 году – 1,3 миллиарда, в 2024 году - 650 миллионов и в 2025 году - 466 миллионов.

На закупку низкопольных трамваев для Челябинска направят пять миллиардов 686 миллионов 340 тысяч рублей (за три года), в том числе в 2023 году – три миллиарда 40 миллионов. В текущем году - 74 новых трамвайных вагона. В 2022 году город получил 30 трамваев от УКВЗ, в 2021 году - 30 новых трамваев от ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины».