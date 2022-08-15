В Челябинске теплоснабжающим организациям начали выдавать паспорта готовности

В Челябинске продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Уже выдано 150 паспортов готовности.

Как сообщил сегодня, 15 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска начальнику УЖКХ города Вадим Храмцов, до первого сентября в городе пройдут проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций на предмет подготовки к отопительному сезону.

«Всего будут проверены 32 теплоснабжающие организации и четыре - теплосетевых, а также 261 организация, обслуживающая жилой фонд», - сказал Храмцов.

Уже готовы 150 паспортов готовности, еще 122 комплекта документа отправлены на доработку. Вся работа должна быть закончена к 15 сентября.