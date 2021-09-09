В Челябинске торжественно погасили марку «Город трудовой доблести»

В Челябинске сегодня, девятого сентября, торжественно погасили почтовую марку «Город трудовой доблести», на которой изображен памятник добровольцам-танкистам (этот архитектурный объект выбрали сами жители региона).

Как отмечают в пресс-службе УФПС России по Челябинской области, номинал почтовой марки – 60 рублей. Тираж – 126 тысяч экземпляров. Приобрести ее можно будет в крупных почтовых отделениях региона.

Интересно, что на марках реализована технология дополненной реальности: через специальное мобильное приложение mARka доступны видеоролики, демонстрирующие героизм и трудовую доблесть жителей городов в период Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, первый заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания региона Алексей Денисенко и директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

«Мы с вами сегодня собрались на замечательном событии. Это гашение марки в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести». Очень символично, что мы с вами находимся вблизи памятника добровольцам-танкистам, который изображен на марке. Здесь 9 мая 1943 года бойцы 63-й Челябинской добровольческой танковой бригады уходили на фронт, принимали наказ земляков и обещали, что победят и вернутся домой. Хочу поздравить всех вас с наступающим юбилеем Челябинска, пожелать здоровья вам и вашим близким, мира в семье и благополучия», - сказал Игорь Фетисов.

Владимир Образцов отметил, что Челябинская область первой из регионов РФ увековечила почетное звание «Город трудовой доблести» на почтовой продукции.

«У нас уже есть переводные почтовые штемпели «Челябинск – город трудовой доблести», «Магнитогорск – город трудовой доблести» и есть почтовая карточка о Магнитогорске. Очень приятно, что Челябинск в числе первых городов попал на почтовую марку серии «Города трудовой доблести». Это настоящий подарок ко Дню города, подарок всем ветеранам и всем филателистам», - подчеркнул Владимир Образцов.

СПРАВКА

Второго июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» двадцати российским городам, в числе которых Челябинск и Магнитогорск.