В Челябинске троллейбусы перестанут ходить по Свободе

В Челябинске движение троллейбусов по улице Свободы закроют на все выходные.

В связи с производством работ по укладке асфальта общественный транспорт перестанет ходить от Тимирязева до конечной остановки «Железнодорожный вокзал» с пяти утра субботы, 14-го сентября, до пяти утра понедельника, 16-го сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, в субботу и воскресенье «пятые» троллейбусы будут ходить по маршруту: АМЗ - площадь Революции - Детский мир - улица Тимирязева - АМЗ. Троллейбусы №17 по маршруту: улица Молдавская - Детский мир - ЧТЗ.

Также в связи с работами по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет ограничено движение автотранспорта по улице Свободы на участке от улицы Торговой до проспекта Ленина с часу ночи 14-го сентября до шести утра 16-го сентября. Работы по укладке нового полотна проводит ООО «Нижавтодорстрой».