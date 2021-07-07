В Челябинске улицу Дарвина в новом году ждет капитальный ремонт

В Челябинске улицу Дарвина, на участке от Блюхера до Троицкого тракта, ждет капитальный ремонт. На реализацию проекта уже получено положительное заключение государственной экспертизы.

Ремонт Дарвина может войти в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» в 2022-м году.

В пресс-службе администрации Челябинска напомнили, что реконструкция вышеназванного участка улицы планировалась еще несколько лет назад. Однако от проекта, предусматривающего расширение до шести полос со сносом деревьев, было решено отказаться.

В настоящее время проведена корректировка проекта. В рамках капитального ремонта предусмотрена организация четырех нормативных полос для движения транспорта с общей шириной проезжей части 13 с половиной метров. Протяженность ремонтируемого участка составит тысячу 246 метров.

С обеих сторон будут обустроены технологические полуметровые тротуары Ширина тротуаров вдоль дороги составит три метра.

Кроме того, проектом предусмотрено асфальтирование бокового проезда шириной три с половиной метра с технологическим (0,5 метра) и пешеходным (от двух до трех метров) тротуарами.

В рамках капитального ремонта планируется устройство новой ливневой канализации на всей протяженности улицы Дарвина, переустройство уличного наружного освещения с прокладкой кабельной линии в земле. Здесь будут установлены новые оцинкованные опоры со светодиодными светильниками.

Также планируется провести переустройство трех светофорных объектов: Дарвина, 107-ТРК «Кольцо, Дарвина-Троицкая» и у дома №63 по данной улице. В районе пересечения с улицей Новосельской будет установлен новый светофорный объект.

В рамках работ по благоустройству планируется снос 32-х деревьев и 89-ти единиц поросли, попадающих в зону строительных работы (со схемой сноса можно ознакомиться здесь). Вместо них будут высажены 132 крупномерных саженца деревьев лиственных пород.

Вдоль проезжей части и тротуаров обустроят газоны, на которых высадят кизильник и организуют цветники. В зонах тротуара у существующих деревьев приствольную зону оформят специальными решетками.

Большое внимание в проекте уделено маломобильным гражданам. Ширина пешеходных дорожек составит от двух до трех метров. На остановках, пешеходных переходах и местах препятствий будет уложена тактильная плитка.

Проектом предусматриваются парковочные места для инвалидов и устройство островков безопасности в местах пешеходных переходов.