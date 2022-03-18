В Челябинске утвердили дизайн-код парковочного пространства

В Челябинске утвердили правила оформления автостоянок.

Как сообщает управление по архитектурно-градостроительному проектированию южноуральской столицы, в документе прописаны нормы по озеленению парковочных площадок, внешнему виду ограждений, паркоматов, охранных пунктов, опор освещения и дорожных знаков.

Правила распространяются на все новые автостоянки в пределах Челябинска.

При продлении документов на размещение автостоянки нужно будет также привести ее к правилам, отмечают в управлении архитектуры.