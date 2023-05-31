Житель Челябинска обозначил проблему со стоянками на Краснопольском проспекте

Житель Челябинска попросил власть разобраться со стоянками на Краснопольском проспекте, которые, по мнению горожанина, представляют угрозу безопасности дорожного движения.

Данную проблему челябинец обозначил в группе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

«Данные стоянки мешают беспрепятственному проезду по Краснопольскому проспекту. Ограждение стоянок, в нарушение всех правил, находится у самых бордюров дороги. А так как территория стоянок совсем не поддерживаются их владельцами в удовлетворительном состоянии, то ограждения их разрушены. Столбы для крепления сетки-рабицы наклонены в разные стороны, сама сетка местами порвана, местами отсутствует совсем. Часто ограждения выступают на проезжую часть, что создает угрозу безопасности дорожного движения. И это не на одной стоянке, а на всех, от дома №1 до дома №15! Создается впечатление, что все эти стоянки незаконные, и их владельцы занимаются нелегальным бизнесом, не платят налоги (на двух стоянках я спрашивал документы на их деятельность, их не представили). Из-за этого Краснопольский проспект выглядит ужасно!» - возмущается автор обращения.

Челябинец уверен: убрать незаконные стоянки (а главное – их ограждения) – вполне реально, за счет их владельцев.

«Уважаемый Алексей Леонидович! Очень просим вас проехать по Краснопольскому проспекту!» - написал горожанин губернатору.

На жалобу жителя ответила администрация Челябинска. Как сообщили в мэрии, автостоянка у дома №7-А по Краснопольскому проспекту размещена в границах земельного участка, который предоставлен юридическому лицу по дополнительному соглашению к договору аренды земельного участка.

«В адрес правообладателя земельного участка комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (тел.: 265-91-45) направлено предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства в части целевого использования земельного участка», - сообщили в городской администрации.

Также в мэрии рассказали, что автостоянки у домов №1, №3, №5, №7, №13, №15, №17-б, №19-б, №25, №29 по Краснопольскому проспекту размещены незаконно.

«Демонтаж планируется осуществить силами МКУ «Городская среда». К сожалению, точного срока демонтажа не установлено, так как демонтаж будет осуществляться в зависимости от технических возможностей и финансирования МКУ «Городская среда» (улица Неглинная, 45, телефон: 214-93-00)», - пояснили челябинские власти.