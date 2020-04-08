ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске в этом году благоустроят девять общественных пространств

Общество
Сегодня, 16:01
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске в этом году благоустроят девять общественных пространств. Об этом сообщил заместитель главы южноуральской столицы по городской среде Александр Егоров.

Преображение южноуральской столицы будет происходить в рамках программы "Формирование современной городской среды". Основные источники финансирования - федеральный и областной бюджеты, также деньги на благоустройство будут выделять администрации внутригородских районов Челябинска.

В Калининском районе будет благоустроена зеленая зона на Салавата Юлаева (территория между ледовой ареной "Трактор" и земельным участком для размещения комплексной храмовой застройки). Общая стоимость работ - 25 миллионов 750 тысяч рублей.

В Курчатовском районе преображение ценой 19 миллионов 570 тысяч рублей ждет прогулочную зону по проспекту Победы (от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова, четная сторона).

В Металлургическом районе будет благоустроен разделительный бульвар по Шоссе Металлургов (от улицы Жукова до улицы Румянцева). Стоимость работ - десять миллионов 300 тысяч рублей.

В Ленинском районе преобразятся набережная озеро Смолино (от дома №83 до дома №97 по улице Новороссийской; стоимость первого этапа благоустройства составит 30 миллионов 533 тысячи рублей) и сквер между домами №27 и №29 по улице Байкальской (на эти цели планируется потратить 16 миллионов 626 тысяч рублей).

В Советском районе будут благоустроены скверы по улице Свободы, 92-А (запланировано выделение из трех бюджеов шести миллионов 180-ти тысяч рублей) и на пересечении улицы Цвиллинга и улицы Лазаретной (17 миллионов 510 тысяч рублей).

В Тракторозаводском районе благоустроят парк Дружбы на улице Чоппа (стоимость работ составит 30 миллионов 900 тысяч рублей).

В Центральном районе сделают красивой и комфортной прогулочную зону от памятника Курчатову до улицы Худякова ("Обкомка"). На благоустройство этого общественного пространства выделят 20 миллионов 447 тысяч рублей.

Общая стоимость работ по преображению всех девяти городских общественных пространств составит 177 миллионов 818 тысяч рублей (172 миллиона 638 тысяч рублей - средства федерального и регионального бюджетов; пять миллионов 179 тысяч рублей - бюджетов районных администраций Челябинска).

Также программа "Формирование комфортной городской среды" предполагает благоустройство дворовых территорий.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Погода
Сегодня, 15:28
В четверг в Челябинской области немного потеплеет
Экономика
Сегодня, 15:13
МегаФон наделил «Цифрового двойника города» новыми способностями
Происшествия
Сегодня, 14:31
Мошенники стали активно использовать коронавирус в своих схемах
Общество
Сегодня, 14:18
Закрытия границ в Челябинской области нет, а пробки на въезде в город остаются
Сегодня, 12:19
Статистика компании «Интерсвязь» подтверждает самоизоляцию жителей Челябинской области
Сегодня, 11:23
В Челябинской области за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:25
Выплаты ветеранам труда Челябинской области будут индексировать ежегодно
Сегодня, 09:49
Челябинская область получила дополнительные трансферты и уточнила расходы
Сегодня, 09:45
Алексей Текслер: Наблюдаю, как организована работа в школах на примере своего сына
Вчера, 20:19
Челябинский зоопарк запустил усато-хвостато-крылатый флешмоб
Вчера, 20:04
Автор экономического бестселлера Нассим Талеб станет хедлайнером глобального онлайн-форума
Вчера, 19:04
Работающие южноуральцы старше 65 лет могут уйти на больничный до 19 апреля
Вчера, 18:12
Южноуральские газовики обеспечивают бесперебойность газоснабжения региона
Вчера, 17:57
ММК усовершенствовал систему управления промышленной безопасностью
Общество
Сегодня, 13:52
Текслер: действуем на опережение
Жителей Челябинской области с ОРВИ старше 65 начали тестировать на коронавирус
Общество
Сегодня, 14:58
ММК готов во всеоружии противостоять эпидемии коронавируса
Новости
Сегодня, 15:30
Экономика
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
Сегодня, 14:31
Происшествия
Мошенники стали активно использовать коронавирус в своих схемах
Сегодня, 14:14
Общество
В Златоусте установили мемориальную доску ныне живущему региональному министру
Сегодня, 12:35
Экономика
Члены ЮУТПП предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину принять комплекс неотложных мер поддержки предприятий
Сегодня, 12:33
Федерация
Скворцова назвала дату пика по covid-19
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 14:14
Общество
В Златоусте установили мемориальную доску ныне живущему региональному министру
Сегодня, 12:19
Общество
Статистика компании «Интерсвязь» подтверждает самоизоляцию жителей Челябинской области
Вчера, 20:19
Общество
Челябинский зоопарк запустил усато-хвостато-крылатый флешмоб
Вчера, 18:12
Общество
Южноуральские газовики обеспечивают бесперебойность газоснабжения региона
Вчера, 17:57
Общество
ММК усовершенствовал систему управления промышленной безопасностью
Теги
Челябинск
благоустройство
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика