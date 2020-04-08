В Челябинске в этом году благоустроят девять общественных пространств. Об этом сообщил заместитель главы южноуральской столицы по городской среде Александр Егоров.

Преображение южноуральской столицы будет происходить в рамках программы "Формирование современной городской среды". Основные источники финансирования - федеральный и областной бюджеты, также деньги на благоустройство будут выделять администрации внутригородских районов Челябинска.

В Калининском районе будет благоустроена зеленая зона на Салавата Юлаева (территория между ледовой ареной "Трактор" и земельным участком для размещения комплексной храмовой застройки). Общая стоимость работ - 25 миллионов 750 тысяч рублей.

В Курчатовском районе преображение ценой 19 миллионов 570 тысяч рублей ждет прогулочную зону по проспекту Победы (от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова, четная сторона).

В Металлургическом районе будет благоустроен разделительный бульвар по Шоссе Металлургов (от улицы Жукова до улицы Румянцева). Стоимость работ - десять миллионов 300 тысяч рублей.

В Ленинском районе преобразятся набережная озеро Смолино (от дома №83 до дома №97 по улице Новороссийской; стоимость первого этапа благоустройства составит 30 миллионов 533 тысячи рублей) и сквер между домами №27 и №29 по улице Байкальской (на эти цели планируется потратить 16 миллионов 626 тысяч рублей).

В Советском районе будут благоустроены скверы по улице Свободы, 92-А (запланировано выделение из трех бюджеов шести миллионов 180-ти тысяч рублей) и на пересечении улицы Цвиллинга и улицы Лазаретной (17 миллионов 510 тысяч рублей).

В Тракторозаводском районе благоустроят парк Дружбы на улице Чоппа (стоимость работ составит 30 миллионов 900 тысяч рублей).

В Центральном районе сделают красивой и комфортной прогулочную зону от памятника Курчатову до улицы Худякова ("Обкомка"). На благоустройство этого общественного пространства выделят 20 миллионов 447 тысяч рублей.

Общая стоимость работ по преображению всех девяти городских общественных пространств составит 177 миллионов 818 тысяч рублей (172 миллиона 638 тысяч рублей - средства федерального и регионального бюджетов; пять миллионов 179 тысяч рублей - бюджетов районных администраций Челябинска).

Также программа "Формирование комфортной городской среды" предполагает благоустройство дворовых территорий.