11.11.2022
В Челябинске в этом году откроются три новых садика
11.11.2022
В ночь на субботу перекроют движение на автодороге на выезде из Челябинска
11.11.2022
Будущие медсестры будут учиться на новых манекенах и фантомах
11.11.2022
Запрет полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 ноября
11.11.2022
ЖКХ Чебаркуля заплатит за нападение бродячих собак на ребенка
11.11.2022
ЧЦЗ получил концессию на строительство универсального спортивного манежа «Арена Челябинск»
В Челябинске в этом году откроются три новых садика
Мэрия приобретает здания в муниципальную собственность
17.05.2022
Подрядчик, срывающий сроки строительства детсада в Копейске, может лишиться контракта
25.02.2022
Наталья Котова проверила строящиеся в Челябинске детские сады
13.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
22.12.2017
В Челябинской области за год введено более 1,5 тысячи мест в детсадах
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022