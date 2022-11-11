В Челябинске в этом году откроются три новых садика

В Челябинске в этом году откроются три новых детских сада, возведенных застройщиками.

Мэрия занимается выкупом зданий, денежные средства для приобретения их в муниципальную собственность уже выделены.

До конца года откроется садик на триста мест в пятом микрорайоне «Академ Риверсайда», а также детсады в Чурилово (на двести мест, микрорайон «Лэйк Сити») и микрорайоне «Манхэттен» (290 мест).

Новостью о предстоящем открытии сразу трех новых «выкупных» детсадов челябинцев сегодня, 11 ноября, порадовала глава города Наталья Котова.

«Еще семь детских садов мы строим своими силами, благодаря весомой поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Наш приоритет - новые микрорайоны, где жилищное строительство ранее опережало социальное. Это Краснопольская площадка, «Парковый-2», Чурилово», - отметила мэр.

Также Наталья Котова рассказала, что уже готовится задел на 2023-й год: проектируются новые детские сады и школы.

«Темы строительства снижать не будем», - подчеркнула градоначальница.