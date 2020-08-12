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В Челябинске в связи с работами на дорогах и «ливнёвке» ограничат движение транспорта

Общество
Сегодня, 10:09
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, 12 августа, в связи с дорожными работами и работами на сетях ливневой канализации будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, на Мира (от Сталеваров до Румянцева) в среду продолжается монтаж бортового камня и пандусов. На Молодогвардейцев ведется устройство асфальтобетонного покрытия.

На улице Жукова сегодня подрядчик занимается демонтажом бортового камня с вывозом, демонтажом тротуара и монтажом бордюров.

На Северо-Крымской сегодня продолжается фрезерование дорожного покрытия. На Артиллерийской - нанесение горизонтальной разметки (выполнение работ в ночь).

На непродолжительное время возможно ограничение дорожного движения и по другим челябинским улицам - в связи с работами на сетях ливневой канализации.

Так, на улице Куйбышева 12 августа запланированы обследование и ремонт сетей, на Машиностроителей - промывка и очистка сетей ливневой канализации.

Кроме того, в среду планируется произвести очистку и промывку участков вероятного затопления дождевой водой сетей ливневой канализации по всей подотчетной МБУ «ЭВИС» территории улично-дорожной сети Челябинска.

Также, по информации пресс-службы городской администрации, сегодня состоятся объезд и проверка системы ливневой канализации на объектах ремонта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Кулибина (от Шуменской до Хохрякова).

Корректировка выполнения работ производится в зависимости от аварийных ситуаций и погодных условий.

В период обильных осадков в виде проливных дождей все заявки по подтоплениям улично-дорожной сети принимаются круглосуточно по телефону: (351) 727-46-26.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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