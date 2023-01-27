В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты

В Челябинске в предстоящие выходные, 28 и 29 января, троллейбусы №7 и №12 изменят маршруты движения, что связано с модернизацией - по концессионному соглашению - контактной сети электротранспорта.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», с полуночи 28 января до пяти утра 30 января и с полуночи четвертого февраля до пяти утра шестого февраля будет закрыто движение троллейбусов по Свердловскому проспекту, на участке от улицы Труда до Комсомольского проспекта.

Троллейбусы №7 будут ходить по следующему маршруту: ЧМК - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Свердловский проспект - АМЗ (обратно - через ДС «Юность» - Алое поле - Энгельса).

Троллейбусы №12 будут следовать таким образом: Молдавская - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Свердловский проспект - АМЗ (обратно - через ДС «Юность» - Алое поле - Энгельса).

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №9, 15, 18, 31, 34, 71. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.