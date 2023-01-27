27.01.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
26.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 января (18+)
26.01.2023
Российские общественники хотят, чтобы Волгоград стал Сталинградом
26.01.2023
Челябинские врачи удалили пациентке 20-килограммовую миому матки
26.01.2023
Заброшенный «Молодогвардеец» Челябинска обретет новую жизнь
26.01.2023
Челябинск начал подготовку к празднованию Дня Победы
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
30.12.2022
Челябинцам рассказали, как городской транспорт будет работать в праздники
29.12.2022
В Челябинске с нового года продлят автобусный маршрут из ЧВВАКУШа до аэропорта
29.11.2022
В Челябинске временно приостановят обслуживание 16-го автобусного маршрута
29.11.2022
В Челябинске отменяют автобусный маршрут №77
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023